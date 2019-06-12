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Siz kazarsanız biz de kazacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki oldubitti girişimleri konusunda, “Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de yapacağız dedik şimdi o safhadayız” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama ve Kurtarma Davet Tatbikatını izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz’deki gerginlikleri arzu etmediklerini belirten Akıncı “Bu zenginlikler hepimize ait” vurgusu yaptı. Bunu müzakerelerde de dile getirdiklerini, ortak bir komite kurarak işbirliği içinde bu zenginliklerin çıkarılmasının planlanmasını önerdiklerini anlatan Akıncı, şöyle konuştu:

YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ

  • “Ama bu komiteyi kurmaya da bu işi birlikte planlamaya da yanaşmadılar. Tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. Eğer bu şekilde yapılırsa o zaman KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz, dedik. Ve bunun gerekleri yapılıyor şu anda. Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız dedik ve yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de yapacağız, dedik. Şimdi o safhadayız.”

DENKLEM DIŞI TUTULAMAZ

Rum yönetimine barış çağrısını yineleyen Akıncı, “Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Ama haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde elbette bunları söylüyorum. KKTC ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var. Bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olmaya devam edecektir” dedi.

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