Slovakya, Ukrayna’ya savunma füzesi ve tanksavar yardımında bulunacak

Heger, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından bu ülkeye askeri yardımı görüşmek üzere bakanlar kurulunu topladığını belirterek daha önce alınan yardım kararına ek olarak yeni yardımların yapılmasının karara bağlandığını söyledi.
Yaklaşık 4,4 milyon avro tutarında askeri yardımın yapılacağını kaydeden Heger, Twitter hesabından gönderecekleri askeri mühimmatı da duyurdu.
Heger, Ukrayna’ya 486 hava savunma füzesi ve tanksavarın yanı sıra 100 hava savunma rampası gönderileceği bilgisini paylaştı.
Bu kararla Slovakya, cumartesi kararlaştırılan 11 milyonluk avro yardımı 15,4 milyona çıkarmış oldu.
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Zelenskiy Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin, sadece hayatınızı kurtarın
OYNAT 00:19
Gece boyunca yoğun bombalanan Kharkiv'de geriye kalanlar
Rusya'nın yoğun bombardımana tuttuğu şehirlerden birisi de Kharkiv. Kharkiv'deki bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Görüntülerde harabeye dönmüş evler yer alıyor.
OYNAT 00:54
Rus yanlısı Çeçen savaşçılar Kiev'in kuzeyinde beklemede
Başkent Kiev'in kuzeyinde büyük bir konvoyla beklemede olan Rus yanlısı Çeçen savaşçıların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
FOTOĞRAF 9
Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br>
İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.
Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti.
Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi.
İşte o billboardlardan bir kaçı:
\"İşgalciler cehennemde yanın\"
\"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\"
\"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\"
“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...