SMDK İstanbul’dan Şam’a taşınıyor: Büyük bedeller ödeyerek başardık

Bakkora, Suriyeli devrimcilerin, 27 Kasım’da Halep’e, ardından başkent Şam’a doğru yürüyüşünün başlamasıyla birlikte çeşitli ülkelerin aracılığıyla Esed rejimi ile temas kurarak iktidarı daha fazla kan dökülmesine fırsat vermeden teslim etmesi için uğraştıklarını ancak Esed’in bunu reddettiğini söyledi. SMDK olarak, siyasi geçiş sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde barışçıl bir şekilde olmasını öncelediklerini dile getiren Bakkora, “

Geldiğimiz noktada hiçbir dış gücün Suriye’ye zarar verecek bir girişimde bulunmasını istemiyoruz. İster asker olsun ister sivil, Arap olsun ya da Kürt, Müslüman olsun ya da Hristiyan, her Suriyelinin haklarını koruyacak ve Suriyeliler arası olacak bir diyalogla geçiş sürecinin tamamlanmasını arzuluyoruz