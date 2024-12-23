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SMDK İstanbul’dan Şam’a taşınıyor: Büyük bedeller ödeyerek başardık

SMDK İstanbul’dan Şam’a taşınıyor: Büyük bedeller ödeyerek başardık

İsmail Çoktan
Neslihan Önder
04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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SMDK Siyasi Kurulu Üyesi Ahmed Bakkora, Suriye'deki Yeni Şafak’a siyasi sürece ilişkin gelişmeleri anlattı.
SMDK Siyasi Kurulu Üyesi Ahmed Bakkora, Suriye'deki Yeni Şafak’a siyasi sürece ilişkin gelişmeleri anlattı.

Suriye muhalefetinin siyasi çatısı olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yönetimindeki Ahmed Bakkora yol haritasını Yeni Şafak’a anlattı: Suriye’de siyasi geçiş süreci bitince SMDK artık olmayacak. Ancak siyasi diyalog sürecine katılacağız. SMDK kısa süre içinde ana merkezini Şam’a taşıyacak. Bununla birlikte yurt dışı temsilciliklerimiz de İstanbul dahil açık olacak.

Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’deki yeni dönemde dizginler hâlâ askeri muhalefetin elinde. Siyasi muhalefetin ne zaman ve nasıl sahne alacağı ise başta gelen tartışmalar arasında yer buluyor. Suriye muhalefetinin çatı siyasi oluşumu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Kurulu Üyesi ve Mülteci İşleri Topluluğu Koordinatörü Ahmed Bakkora, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, siyasi muhalefet olarak Şam’ın özgürleştirildiği ilk günden beri kente geldiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ahmed Bakkora

KANSIZ GEÇİŞİ ESED REDDETTİ

Bakkora, Suriyeli devrimcilerin, 27 Kasım’da Halep’e, ardından başkent Şam’a doğru yürüyüşünün başlamasıyla birlikte çeşitli ülkelerin aracılığıyla Esed rejimi ile temas kurarak iktidarı daha fazla kan dökülmesine fırsat vermeden teslim etmesi için uğraştıklarını ancak Esed’in bunu reddettiğini söyledi. SMDK olarak, siyasi geçiş sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde barışçıl bir şekilde olmasını öncelediklerini dile getiren Bakkora, “
Geldiğimiz noktada hiçbir dış gücün Suriye’ye zarar verecek bir girişimde bulunmasını istemiyoruz. İster asker olsun ister sivil, Arap olsun ya da Kürt, Müslüman olsun ya da Hristiyan, her Suriyelinin haklarını koruyacak ve Suriyeliler arası olacak bir diyalogla geçiş sürecinin tamamlanmasını arzuluyoruz
” diye konuştu.

DİYALOG, SEÇİM VE ANAYASA

Suriye’de 13 yıldan fazla süren mücadelenin sonunda ulaşılan neticenin kimsenin tekelinde olamayacağını ve herkesin siyasi süreçte yer alması gerektiğini belirten Bakkora, “
Suriye halkı, devrimi bütün kesimleriyle büyük bedeller ödeyerek başardı.
Hiç kimsenin devrimin kazanımlarını çalmasına izin vermeyeceğiz.
Dolayısıyla bizler bu halkın evlatları olarak ilk günden beri devrimin içinde olan herkesin siyasi değişim sürecinde ortak olmasını ve değişimin diyalogla, seçimler yoluyla ve anayasal çerçevede olmasını istiyoruz
” dedi.

MERKEZİMİZİ ŞAM’A TAŞIYACAĞIZ

Bakkora, “Suriye’de siyasi geçiş süreci bittikten sonra SMDK olmayacaktır. Ancak bu süreçte kapsamlı diyalog sürecine SMDK olarak katılacağız. Bu süreçte en önemli müttefikimiz Türkiye olacak. Ana merkezimizi Şam’a taşıyacağız. Bununla birlikte yurtdışı temsilciliklerimiz de İstanbul dahil açık olacaktır. Birkaç hafta içinde merkezimizi buraya taşımış olacağız" dedi.

Mülteciler güvenli ortamı bekliyor

  • SMDK’da aynı zamanda Mülteci İşleri Topluluğu Koordinatörü görevini de yürüten Ahmed Bakkora, dünyanın çeşitli ülkelerindeki mültecilerin dönüşü için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Mültecilerle iletişim halinde olduklarını ve yüzde 70’inin geri dönmeyi istediklerini ifade eden Bakkora, “Esed rejimi, geride büyük bir yıkım ve kaos bırakarak gitti. Milyonlarca Suriyeli yurtdışında mülteci olarak yaşıyor. Biz Suriye’de Halep’ten Şam’a kadar birçok bölgede yıkımı görüyoruz. Türkiye’deki yakın bölgelerden binlerce mülteci geri döndü ama şuanda mülteciler ülkede güvenliğin tam olarak sağlanmasını ve ortamın güvenli ve onurlu dönüşe uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Dünya çapında mültecilerin yüzde 70’i bize dönmek istediklerini söyledi ancak bunun için dönüşe uygun bir ortam olması için çalışmaların tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



#Suriye
#Esed rejimi
#SMDK

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