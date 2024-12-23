SMDK İstanbul’dan Şam’a taşınıyor: Büyük bedeller ödeyerek başardık

Suriye muhalefetinin siyasi çatısı olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yönetimindeki Ahmed Bakkora yol haritasını Yeni Şafak’a anlattı: Suriye’de siyasi geçiş süreci bitince SMDK artık olmayacak. Ancak siyasi diyalog sürecine katılacağız. SMDK kısa süre içinde ana merkezini Şam’a taşıyacak. Bununla birlikte yurt dışı temsilciliklerimiz de İstanbul dahil açık olacak.
Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’deki yeni dönemde dizginler hâlâ askeri muhalefetin elinde. Siyasi muhalefetin ne zaman ve nasıl sahne alacağı ise başta gelen tartışmalar arasında yer buluyor. Suriye muhalefetinin çatı siyasi oluşumu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Kurulu Üyesi ve Mülteci İşleri Topluluğu Koordinatörü Ahmed Bakkora, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, siyasi muhalefet olarak Şam’ın özgürleştirildiği ilk günden beri kente geldiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
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MERKEZİMİZİ ŞAM’A TAŞIYACAĞIZ
Bakkora, “Suriye’de siyasi geçiş süreci bittikten sonra SMDK olmayacaktır. Ancak bu süreçte kapsamlı diyalog sürecine SMDK olarak katılacağız. Bu süreçte en önemli müttefikimiz Türkiye olacak. Ana merkezimizi Şam’a taşıyacağız. Bununla birlikte yurtdışı temsilciliklerimiz de İstanbul dahil açık olacaktır. Birkaç hafta içinde merkezimizi buraya taşımış olacağız" dedi.
Mülteciler güvenli ortamı bekliyor
- SMDK’da aynı zamanda Mülteci İşleri Topluluğu Koordinatörü görevini de yürüten Ahmed Bakkora, dünyanın çeşitli ülkelerindeki mültecilerin dönüşü için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Mültecilerle iletişim halinde olduklarını ve yüzde 70’inin geri dönmeyi istediklerini ifade eden Bakkora, “Esed rejimi, geride büyük bir yıkım ve kaos bırakarak gitti. Milyonlarca Suriyeli yurtdışında mülteci olarak yaşıyor. Biz Suriye’de Halep’ten Şam’a kadar birçok bölgede yıkımı görüyoruz. Türkiye’deki yakın bölgelerden binlerce mülteci geri döndü ama şuanda mülteciler ülkede güvenliğin tam olarak sağlanmasını ve ortamın güvenli ve onurlu dönüşe uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Dünya çapında mültecilerin yüzde 70’i bize dönmek istediklerini söyledi ancak bunun için dönüşe uygun bir ortam olması için çalışmaların tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.