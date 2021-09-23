Soçi’de sekiz başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül’de Soçi’ye günübirlik gerçekleştireceği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki ülke ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınacağı görüşmelerde en önemli gündem maddesi İdlib olacak. İdlib konusunda liderlerin 8 başlıkta önümüzdeki sürece ilişkin bir yol haritası belirlemeleri bekleniyor. Bu başlıklar şöyle sıralanıyor:

-İdlib’deki Türk askeri gözlem noktalarının durumu, bulundukları konumlar yeni gelişmeler ekseninde gözden geçirilecek. 12 gözlem noktasının daha tahkimli, daha iyi korunabilecek, İdlib’de güvenliği sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı değerlendirilecek.

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DEVRİYELERİN CANLANDIRILMASI

-Bölgede artan tehdide karşı Türk-Rus ortak devriyelerinin yeniden canlandırılması ve gözetleme sistemlerinin devreye alınması ihtiyacı masaya yatırılacak.

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-Bölgede bulunan örgütler ve bu örgütleri destekleyen ülkeler nezdinde atılabilecek adımlar gözden geçirilecek. Daha önce yine Soçi’de Türkiye ve Rusya ortaklığında İdlib’den çıkarılması gündeme gelen gruplara karşı yeni bir plan ve hareket tarzının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Rusya, İdlib’de terörist grupların varlığı üzerinden Esed rejiminin sivil halkı hedef alan saldırılarını destekliyor.

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-Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik PKK/PYD saldırılarının sona ermesi için alınması gereken tedbirler, konuşulacak bir diğer önemli konu. Halen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgeleri, Münbiç, Tel Rıfat, Tel Temur ve Ayn İsa’da bulunan terörist unsurlar tarafından sürekli taciz ediliyor. Türkiye, bu 4 bölgedeki terörist unsurların güvenli bölge sınırlarından uzaklaştırılmasını istiyor.

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ATEŞKESİN ÖNEMİ

-Bir diğer önemli konu İdlib’deki Esed saldırıları olacak. Halen Esed rejimi, İran milisleriyle birlikte bölgede sivil halka yönelik saldırılarını sürdürüyor ve ateşkese uyulmuyor. İdlib’de ateşkese uyulmasının önemi vurgulanacak.

-İdlib’de ateşkes ve güvenliğin tesisiyle birlikte istikrarın sağlanması, göç baskısının ortadan kaldırılması önemseniyor. Bölgede güvenliğin arttırılmasıyla birlikte briket evlerin inşalarının tamamlanarak Suriyelilerin topraklarına döndürülmesi çalışmaları da devem ediyor.

-Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, savaştan kaçarak göç etmiş olan Suriyelilerin geri döndürülerek BM nezdinde adil seçimlerin güvenli bir ortamda yapılmasına ilişkin niyetin teyit edilmesi bekleniyor.

-Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulanması beklenen Soçi zirvesinde, ayrıca mutabakatların uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi noktasında yapılabilecekler de masaya yatırılacak.

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