Sokağa bile çıkamıyor: Beşşar Esed oyun bağımlısı oldu

Hüseyin Berk
22:1910/10/2025, Cuma
Alman basınına göre; evden çıkamayan Esed video oyunlarına merak sardı.
Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Suriye’nin eli kanlı devrik diktatörü Beşşar Esed'in kaçtığı Moskova'da ekran bağımlısına dönüştüğünü yazdı. Rusya tarafından korunan 'lüks bir kulede' yaşayan Esed, saatlerini internette oyun oynayarak geçiriyor.

Suriye'de yüz binlerce mazlumu katleden Beşşar Esed, şimdilerde Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara'nın başını çektiği muhaliflerin başkent Şam’a yaklaştığı saatlerde ülkeden kaçmıştı. Esed’i taşıyan uçak Şam’dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuş, devrik diktatörün akıbeti ile ilgili muammayı Rusya'dan gelen haber sonlandırmıştı.

Esed ve ailesi Moskova'ya kaçmış ve Rus yönetimine sığınmıştı.

Beşşar Esed oyun bağımlısı oldu

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Esed'in kaçtığı Moskova'da ekran bağımlısına dönüştüğünü yazdı.

"Esed'in Moskova sınırlarında, Rusya'nın güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve korumalarla çevrili lüks bir kulede sessizce yaşadığı" iddia edildi.

'Sessiz Kasap: Beşşar Esed' başlıklı habere göre; sokağa çıkmaktan imtina ettiği belirtilen Esed'in saatlerini internette oyun oynayarak geçirdiği ifade edildi.
Die Zeit'te yer alan 'Sessiz Kasap: Beşşar Esed' başlıklı haber.


