Sokağa bile çıkamıyor: Beşşar Esed oyun bağımlısı oldu

Suriye'de yüz binlerce mazlumu katleden Beşşar Esed, şimdilerde Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara'nın başını çektiği muhaliflerin başkent Şam’a yaklaştığı saatlerde ülkeden kaçmıştı. Esed’i taşıyan uçak Şam’dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuş, devrik diktatörün akıbeti ile ilgili muammayı Rusya'dan gelen haber sonlandırmıştı.