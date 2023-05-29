Solingen faciasının 30. yılında Mevlüde Genç'in ismi Almanya'da meydana verildi

"Mevlüde Genç iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ananenin yanı sıra iyi bir insan ve dostluk elçisiydi. Şimdi hepimize, hepinize daha fazla görev düşüyor. Bundan sonra Solingen faciaları yaşanmasın diye. Bir kere daha böyle acılar olmasın diye bizim artık birlikte daha fazla çalışmamız lazım. Bunu da Solingen'i asla unutmamakla, Solingen faciasını unutturmamakla olacak"