Solingen faciasının 30. yılında Mevlüde Genç'in ismi Almanya'da meydana verildi

Solingen/Almanya
29 Mayıs 1993 tarihinde Neo-nazi 4 ırkçı tarafından kundaklanan evde 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni olmak üzere toplam 5 yakını kaybeden Mevlüde Genç'in ismi artık Solingen şehir merkezinde bir meydanda yaşayacak.
Meydan'ın açılışını, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan birlikte yaptı.
Açılışta Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç, çocukları ve yakın akrabalarıda hazır bulunurken Türk ve Alman toplumuda Genç ailesini yanlız bırakmadı.
'Solingen'i, Solingen faciasını unutturmayacağız'
Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan açılışta yaptığı konuşmada, Almanya'da artan ırkçı saldırılara dikkat çekti.
'Mevlüde genç en büyük felaketi yaşadı'
'Onun ismini bu alana vermekten onur duyuyorum'
Açılış sonrası katılımcılara karanfil daĝıtıldı. Geçtiğimiz Ekim ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Mevlüde Genç, 30 yıldır acısını içine gömerek Türk ve Alman toplumuna her zaman olumlu ve yapıcı mesajlar vererek herkesin sevgisini kazanmıştı.
Irkçı facianın 30. yıl dönemi nedeniyle Solingen'de hayatlarını kaybedenler için iki ayrı anma töreni düzenlenecek.
İlk tören, Untere Werner caddesinde kundaklanan evin önünde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in katılımıyla gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Steinmeier törende olacak
Solingen Tiyatro Konser evinde düzenlenecek kinci teröne Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'de katılacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Solingen Faciası'nda yaşamını yitiren MevlüdeGenç'i ve yangında hayatını kaybeden vatandaşları andı.