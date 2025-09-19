Yeni Şafak
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Kimlik için kayıt yaptırmayanlar vatandaş sayılmayacak

16:2219/09/2025, Cuma
AA
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Ulusal Kimlik Kartı Programı kapsamında belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların ülke vatandaşı sayılmayacaklarını belirtti.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mahmud, başkent Mogadişu’da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Mahmud, Ulusal Kimlik Kartı Programı'nın Somali aidiyetinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Somali kimliğiyle Somalili olunur, dış görünüşle veya sadece Somali dilini konuşarak değil." ifadesini kullandı.


Kimlik kartı uygulamasının güvenlik ve kamu hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için önemli olduğunu vurgulayan Mahmud, "Belirlenen sürede Somali kimliği için kayıt yaptırmayan hiç kimse, Somali vatandaşı sayılmayacaktır." uyarısında bulundu.


'Somali’de kimliksiz olma dönemi sona erdi'

Mahmud, ülkede yaklaşık 10 milyon pasaportun dolaşımda olduğunu, önemli kısmının yasa dışı elde edildiğini ve biyometrik kimlik uygulamasının bu sorunu azaltacağını dile getirdi.


Çifte vatandaşlığın tanındığının altını çizen Mahmud, yurt dışındaki Somalililere ülke pasaportu edinmeleri çağrısında bulundu ve "Somali’de kimliksiz olma dönemi sona erdi. Doğumdan hayatın her aşamasına kadar Somali kimlik kartınız sizinle olacak." ifadelerini kullandı.


Somali hükümeti, Eylül 2023’te Biyometrik Ulusal Kimlik Kartı Sistemi'ni başlatmış, 2026’ya kadar çocuklar dahil en az 15 milyon vatandaşı kayıt altına almayı hedeflediğini açıklamıştı.


Ülkede temmuzdan bu yana bankacılık işlemleri ve yurt içi uçuşlar için kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi.


Somali’de 1991’deki siyasi çöküşten bu yana merkezi kimlik sistemi bulunmuyordu. Bu süreçte mali işlemler ve resmi hizmetler, büyük ölçüde klan ağları veya yabancı pasaportlar üzerinden yürütülmüştü.



#Somali
#Somali Cumhurbaşkanı
#Hasan Şeyh Mahmud
