Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak"

10:2130/09/2025, Salı
AA
Somali petrol sondajı faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Somali petrol sondajı faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin gelecek aylarda petrol sondaj faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Mahmud açıklamasında, "Allah’ın ülkemize bahşettiği kaynakları milletimizin refahı için değerlendirmeye kararlıyız. Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Somali Ulusal Televizyonunda yayımlanan Federal Parlamentonun 7. Dönem açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali’nin sahip olduğu doğal kaynakları ekonomiye kazandırma kararlılığını vurguladı.


Mahmud, "Allah’ın ülkemize bahşettiği kaynakları milletimizin refahı için değerlendirmeye kararlıyız. Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, bu adımın Somali’nin ekonomik bağımsızlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olacağına dikkati çekerek, ülkenin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Petrol sondajı hazırlıkları, Türk araştırma gemisi Oruç Reis’in Somali hükümetiyle işbirliği içinde ülke kıyılarında petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütmesinden yalnızca birkaç ay sonra gündeme geldi.

Somali, Afrika Boynuzu’nda stratejik konumuyla öne çıkarken, doğal kaynaklarının değerlendirilmesiyle bölgesel ticarette daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.



