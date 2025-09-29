Somali'deki AlportMogadişu Limanı Doğu Afrika’da birinci Afrika genelinde ise ilk beşte

Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki 407, Afrika’daki 47 limanın değerlendirildiği endekste Mogadişu Limanı, küresel sıralamada 163’üncü oldu, Doğu Afrika’da ise ilk sırada yer aldı.





Küresel sıralamada 243’üncü olan Berbera Limanı da bölgesinde ikinciliği elde etti.





"Somali limanları, güvenilir, rekabetçi ve verimli hizmetler sunabilecek seviyeye ulaştı"





Bakanlık, elde edilen başarıda liman otoritelerinin liderliğinin ve kamu-özel sektör işbirliklerinin büyük payının bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada, "İyileştirilmiş yönetişim, dijital sistemlerin kullanımı ve özel sektörle işbirliği sayesinde Somali limanları, artık uluslararası deniz taşımacılığında güvenilir, rekabetçi ve verimli hizmetler sunabilecek seviyeye ulaştı. " ifadesi kullanıldı.

Somali Federal Hükümetinin Mogadişu Limanı’na yaptığı yatırımlar kapsamında modern vinçlerin alınması, terminal tesislerinin genişletilmesi ve altyapının güçlendirilmesiyle limanın etkinliği ve rekabet gücü artırıldı. Bu yatırımların sonucunda Mogadişu Limanı, Afrika’nın en iyi 5 limanı arasında yer aldı.





Mogadişu Limanı, Port Said (Mısır), Tanca-Akdeniz (Fas), Dakar (Senegal) ve Toamasina (Madagaskar) gibi kıtanın önde gelen merkezleriyle birlikte sıralamaya girdi.





Somali hükümeti, denizcilik sektörünün modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkedeki limanların hem kamuya hem de özel sektöre dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceği belirtiliyor.







