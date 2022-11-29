Dünya Somalideki terörün arkasında da aynı mihraklar var Başı ABD ve İngiltere çekiyor
AFRİKA

Somali'deki terörün arkasında da aynı mihraklar var: Başı ABD ve İngiltere çekiyor

Somali’nin başkenti Mogadişu yine terör saldırılarının hedefi oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki Villa Rose Otel’deki bombalı araç saldırısında en az 4 kişi öldü. Türkiye ile stratejik ilişkiler içindeki ülkedeki terörün arkasında başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin istihbarat birimleri olduğu belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Somalideki terörün arkasında da aynı mihraklar var: Başı ABD ve İngiltere çekiyor
​Somali’nin başkenti Mogadişu yine terör saldırılarının hedefi oldu.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayının yakınındaki Villa Rose Otel’e bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olaya hızlı müdahale ederek otelde mahsur kalan milletvekillerini tahliye etti. Saldırının hemen ardından güvenlik güçleri ile terör örgütü militanları arasında çıkan ve 20 saat süren çatışmada ise 1’i asker 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda toplam 60 kişi de yaralandı. Türkiye ile stratejik ilişkiler içinde olan ülkedeki terör saldırısının arkasında; başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin istihbarat birimleri olduğu değerlendiriliyor. Batılı istihbarat örgütleri Libya, Suriye ve Irak’ta olduğu gibi Somali’de de 30 yılı aşkın süredir istikrarsızlık için terör örgütlerine örtülü destek veriyor. Somali hükümeti son zamanlarda teröre karşı yaptığı başarılı operasyonlar ile terör örgütlerine ciddi kayıplar verdirmeye başladı. Art arda kayıplarla örgütün zayıfladığını gören yabancı istihbarat örgütlerinin terör örgütünün moral ve yeni taban kazanabilmesi için bu saldırının emrini vermiş olabileceği tahmin ediliyor. Patlama öncesinde ABD istihbaratının adres vererek eylem beklendiğini açıklaması da şüpheli bulunuyor.

Eğitim ABD'den talimat PKK'dan: Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı
GÜNDEM
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan: Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı
47 ile yağış uyarısı

47 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Günün maçları nefes kesecek

Günün maçları
nefes kesecek

Dünya Kupası'nda 4 takım bugün son 16 bileti alacak.
Suriyenin kuzeyine kara harekatı

Suriye'nin kuzeyine kara harekatı

Bahçeli: Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap'ta terörist bırakılmamalı.

​Miçotakis'in kulakları Atina'yı sallıyor.

​Başı ABD ve İngiltere çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.