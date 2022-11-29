Somali'deki terörün arkasında da aynı mihraklar var: Başı ABD ve İngiltere çekiyor

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayının yakınındaki Villa Rose Otel’e bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olaya hızlı müdahale ederek otelde mahsur kalan milletvekillerini tahliye etti. Saldırının hemen ardından güvenlik güçleri ile terör örgütü militanları arasında çıkan ve 20 saat süren çatışmada ise 1’i asker 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda toplam 60 kişi de yaralandı. Türkiye ile stratejik ilişkiler içinde olan ülkedeki terör saldırısının arkasında; başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin istihbarat birimleri olduğu değerlendiriliyor. Batılı istihbarat örgütleri Libya, Suriye ve Irak’ta olduğu gibi Somali’de de 30 yılı aşkın süredir istikrarsızlık için terör örgütlerine örtülü destek veriyor. Somali hükümeti son zamanlarda teröre karşı yaptığı başarılı operasyonlar ile terör örgütlerine ciddi kayıplar verdirmeye başladı. Art arda kayıplarla örgütün zayıfladığını gören yabancı istihbarat örgütlerinin terör örgütünün moral ve yeni taban kazanabilmesi için bu saldırının emrini vermiş olabileceği tahmin ediliyor. Patlama öncesinde ABD istihbaratının adres vererek eylem beklendiğini açıklaması da şüpheli bulunuyor.

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