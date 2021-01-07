Sömürge valisi de ekipte

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlığı devralmaya hazırlanan Joe Biden’ın ekibi şekilleniyor. Biden’in Türkiye karşıtlığıyla tanınan ‘ABD’nin sömürge valisi’ Brett McGurk’u ulusal güvenlik ekibine katmayı planladığı iddia edildi.
KORİDORUN MİMARI!
- McGurk, Barack Obama döneminde Ekim 2015’te DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci olarak atandıktan hemen sonra bölgede Türkiye ile yakın çalışmanın önemine işaret eden açıklamalarda bulunsa da Suriye’de Türkiye yerine PKK/PYD/YPG ortaklığıyla hareket etmiş, terörist örgütün eğitilip donatılmasında büyük görev üstlenmiş, DEAŞ’tan temizlenen bölgelere PYD-YPG’yi yerleştirerek Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunun mimarı olmuştu.
ORTA DOĞU’NUN YENİ LAWRENCE’I
McGurk, DEAŞ ile mücadele adı altında Musul’dan Rakka ve Ayn el Arab’a kadar on binlerce sivilin hava bombardımanlarında öldürülmesinden ve göçe zorlanmasından da sorumlu tutulmuştu. McGurk, bölgedeki politikalarıyla ‘Orta Doğu’nun yeni Lawrence’ı’ olarak anılmıştı. Türkiye’nin terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD’ye yönelik 2017’de Sincar ve Karaçok bölgesine düzenlediği hava operasyonunun ardından bölgeyi terörist elebaşlarıyla gezdiği fotoğraflarla tepki çeken McGurk, PKK elebaşlarından Polat Can’dan plaket alırken çekilmiş fotoğrafı Twitter hesabından paylaşmıştı.
KİRLİ OLAYLARIN MÜSEBBİBİ
- 3 yıl sürdürdüğü DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden, Trump’ın çekilme kararı üzerine istifa eden Brett McGurk, istifa mektubunda, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savunmuştu. McGurk için, “Tanımıyorum. Birçok kirli olayın müsebbibi” diyen Trump, istifa kararını ise, “Olay bile değil” sözleriyle değerlendirmişti. McGurk, istifası ardından da yazdığı makaleler, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya mesajlarıyla Türkiye karşıtlığına devam etmişti. Washington Post’ta yayımlanan bir yazıda “Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil” demişti.
Kadrosu netleşiyor
Başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak’a kısa süre kala Biden’ın atama tercihleri, politika tercihnin ipuçlarını da vermeye başladı. NewYork Times haberinde, Brett McGurk’un yanısıra Biden’ın, eski Dışişleri Bakanı John Kerry’nin özel kalemi Jon Finer’i ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, Obama döneminde İran nükleer müzakerelerini yürüten Wendy Sherman’ı ise dışişleri bakanı yardımcısı yapması beklendiği kaleme alındı. Yine Rusya’ya karşı sert bir tutum alması beklenen Biden’ın, Dışişleri Bakanlığı’nda Rusya ile ilişkileri yürüten eski kariyer diplomatı Victoria Nuland’ı ise siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevine getireceği belirtiliyor.