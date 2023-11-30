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Dünya

İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklama: Gazze Şeridi'ndeki insani ara uzatıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını ve arabulucuların daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ışığında ateşkesin devam edeceğini bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise 'Ateşkesin yedinci gününde aranın uzatılması konusunda anlaştık' ifadelerine yer verildi.

08:02 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:18 - 30/11/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hamas ve İsrail arasında geçtiğimiz cuma günü başlayan dört günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının uzatılmasına karar verildi.


İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.


İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.



#israil
#Gazze
#İnsani ara
#Hamas
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