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Hamas ve İsrail arasında geçtiğimiz cuma günü başlayan dört günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının uzatılmasına karar verildi.
İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.
Öte yandan Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.
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2 saat önce