Dünya Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri
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Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri

Sırbistan-Kosova sınırında gerilim tırmanıyor. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini savundu.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika... ​Kosova-Sırbistan sınırındaki Novi Pazar kentinde siren ve silah sesleri
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde siren ve silah sesleri duyuldu.

Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu.

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

Mitroviça'da sokaklar boşaltıldı
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Mitroviça'da sokaklar boşaltıldı
Kosova-Sırbistan gerilimi sürüyor. Mitroviça'da hava saldırı sirenleri çalmaya devam ederken, sokakların da boşaltıldığı görülüyor

Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri
OYNAT 00:36
Kosova-Sırbistan sınırında siren ve silah sesleri
Kosova-Sırbistan sınırındaki Mitrovitsa kentinde siren ve silah sesleri duyuluyor.

Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kosova hükümeti, kimlik kartları ve araç plakaları için yarından itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece açıklama yapması bekleniyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, 'Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek' ifadesini kullandı. Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, 'Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini', ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti. Vucic, 'Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız' şeklinde konuştu.


Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

"Sırbistan, kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.
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