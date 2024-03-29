Soykırımcı İsrail'in hedefinde kadın ve çocuk var! Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 175 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.





Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 888 katliam gerçekleştirdiği" belirtildi.





İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 350 çocuk, 9 bin 460 kadının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 73'ünün kadın ve çocuk olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedildi. hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 32 bin 623, yaralı sayısının ise 75 bin 92 olduğu hatırlatıldı.





İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, insani yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 28 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediğine dikkat çekildi.





Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında 364 sağlık çalışanı ve 48 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 136 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğü ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığına işaret edildi.









10 bin kanser hastası tedaviden mahrum

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bine ulaştığı, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.





Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilen açıklamada, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.





Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.





İsrail güçlerinin 274 sağlık çalışanı ve 12 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği aktarıldı.







