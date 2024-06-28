Şucaiyye'den üçüncü tehcir: Binlerce Filistinli saldırılardan kaçıyor

İşgalci İsrail ordusu, perşembe günü boyunca Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına havadan ve karadan yoğun bombardımanlar düzenlerken, üçüncü kez Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesine girdi. İşgal ordusunun gün boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve top ateşi bombardımanları sonucunda 47 Filistinli daha yaşamını yitirirken enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı bildirildi. Saldırıların yoğunlaştığı Şucaiyye'de yaşayan binlerce Filistinli bir kez daha yerlerinden ayrılmak zorunda kaldı.





YOĞUN TOP ATEŞİ SONRASI GÖÇ

Gazze'deki Sivil Savunma Örgütü Sözcüsü Mahmud Basal, işgal güçlerinin dün sabah saatlerinden itibaren Şucaiyye'ye düzenlediği gelişi güzel yoğun top ateşi saldırıları nedeniyle binlerce Filistinlinin mahalleden göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Sivil savunma ekiplerinin yoğun top ateşi nedeniyle mahallede enkaz altında kalan kişilere ulaşamadığını aktaran Basal, uluslararası kurumlara başta çocuklar olmak üzere mahalledeki Filistinli sivillere acil yardım çağrısı yaptı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Filistinli sivillerin topluca

mahalleyi terk etmeye çalıştığı görüldü.





ZIRHLILAR MAHALLEYE GİRDİ

El-Cezire'nin mahalli kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, karadan ve havadan mahalleye düzenlenen saldırılara eş zamanlı olarak mahalleye girdi. Görgü tanıkları, mahallenin üzerinde uçan İsrail ordusuna ait insansız uçakların (İHA) kaçmaya çalışan sivillere ateş açtığını ifade ederken ölü sayısına dair kesin bilgi verilmedi. Mahalli kaynaklar, işgal ordusunun mahallede bulunan Hasnin ve Cerada ailelerine ait binalara doğrudan bombardıman düzenlediğini ve bombardımanlarda en az 12 kişinin öldüğünü aktardı.





YENİ SÖZDE GÜVENLİ BÖLGELER

Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avihay Adrae, X hesabından yapıtığı açıklamada, Filistinlilerden Şucaiyye, el-Türkmen ve el-Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istedi. Adrae, mahalledeki Filistinlileri "güvenli" diye nitelediği Selahaddin Caddesi çevresine yönlendirdi. İsrail ordusu, daha önce de kara harekatı düzenlediği yerlerde Filistinlilere "güvenli bölge" diye bazı bölgeleri göstermiş ancak daha sonra bu bölgeleri de vurmuştu.





NATASARIM HATTINDA ŞIDDETLI ÇATIŞMALAR

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde kara harekatları düzenleyen işgal güçleri, bu harekatlarda üs olarak kullandığı Gazze'nin orta kesimindeki Natasarim hattında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının hedefi olmaya devam ediyor. Kassam Tugayları, dün yayınladığı açıklamada, Natasarim hattında üslenen işgal askerlerini 114 milimlik kısa menzilli roketlerle hedef aldığını ve isabetler kaydettiğini bildirdi.



