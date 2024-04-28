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Süleymaniye'de doğal gaz tesisine saldırı: Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu Dışişleri devrede

Irak'ın Süleymaniye şehrinde bulunan Kor Mor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda Yemen asıllı dört çalışan hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, bölgede çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunduğunu ve Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini bildirdi.

Hüseyin Berk
20:05 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 20:28 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kor Mor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 Yemenli çalışanın hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşları ve yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu, başkonsolosluk devrede"

"Şu anda durum sakin gözükmektedir."
vurgusu yapan Keçeli,
"Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır."
ifadelerini kullandı.

Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.




#Irak
#Süleymaniye
#Dışişleri Bakanlığı
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