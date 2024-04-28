Süleymaniye'de doğal gaz tesisine saldırı: Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu Dışişleri devrede

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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kor Mor Gaz Tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 Yemenli çalışanın hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşları ve yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.
"Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu, başkonsolosluk devrede"
"Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu, başkonsolosluk devrede"
"Şu anda durum sakin gözükmektedir."
vurgusu yapan Keçeli,
"Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır. Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır."
ifadelerini kullandı.
Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
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25 dakika önce