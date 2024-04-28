Süleymaniye'de doğal gaz tesisine saldırı: Türk vatandaşları tahliye talebinde bulundu Dışişleri devrede

Seçim sonrası iç siyaset konuşulurken, alışkanlık olduğu üzere bir siyaset yorumcusu “Türkiye’nin büyük bir hikâyeye ihtiyacı var” diye bir cümle kurdu. Ben de “O kadar çok büyük hikâyemiz var ki her hikâye dünyada gündem oluyor, ardından kısa bir zamanda unutuyoruz” dedim. Tekrar büyük hikâyeler yazmaya gerek yoktur, bu hikâyelerin her biri millet hafızasında yaşamaktadır. Fakat Irak-Türkiye ilişkileri, yeni bir büyük hikâyenin kapısını aralamak anlamına gelir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı