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Süleymaniye'de İHA'lı terör saldırısı: Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş hayatını kaybetti

Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hain saldırıyı duyuran Irak Türkmen Cephesi (ITC), terör saldırısının şiddetle kınandığını belirterek Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

19:03 - 31/03/2024 Pazar
AA
Irak'ta terör saldırısı (Foto: Arşiv)
Irak'ta terör saldırısı (Foto: Arşiv)

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un Süleymaniye'de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

"Kardeşliği bozmaya yönelik bir saldırı"

ITC Başkanlığından Süleymaniye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesindeki saldırıda Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş'un, İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Irak Türkmen Cephesi'nden acil soruşturma çağrısı

Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu terör olayı ve arkasındaki faillerin ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması ve faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemini ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak Türkmen Cephesi, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit ediyor.

Kifri şehrindeki Beyatlı aşireti ile Türkmen halkımıza ve şehidin ailesine başsağlığı diliyor, Türkmen davası şehidine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz, mekanı cennet olsun."



#Irak Türkmen Cephesi
#IRAK
#Türkmen
#Hüseyin Alluş
#Terör Saldırısı
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