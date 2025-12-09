Suriye’de 8 aralık bayramı

Suriye’de Esed rejiminin, 14 yıllık mücadelenin ardından halk devrimiyle yıkılmasının birinci yıl dönümü, Rakka ve Haseke hariç tüm şehirlerde coşkuyla kutlandı. Başkent Şam’daki Emevi Meydanı, Humus’ta Saat Kulesi Meydanı, Halep kalesi ve Sadullah el-Cabiri Meydanı ile Hama’daki Asi Meydanı gibi sembolik alanlar, büyük kutlamalara sahne oldu. Suriye Savunma Bakanlığı, eş zamanlı olarak Halep, Humus ve Şam’da askeri geçit töreni düzenledi. Halep’te tarihi kalenin etrafında başlayan geçit töreni Sadullah el-Cabiri Meydanı’na kadar sürdü.

ŞARA’DAN KABE SÜRPRİZİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Özgürlük Günü” kutlamalarına Şam’daki Emevi Camii’nde sabah namazıyla başladı. Şara, namazı bizzat kıldırırken Nasr Suresi’ni okudu. Şara ayrıca, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yaptığı ziyarette, Suriye halkına ulaştırmak üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verilen Kabe örtüsü hediyesini camide kurulan cam hazne içinde sergiletti. Şara, cami minberinden yaptığı konuşmada, Suriye'nin yeniden imarı için söz verdi. Konuşmasında, zorlukları birlikte aşacaklarını belirten Şara, bütün Suriyelileri birlik ve kardeşliğe davet etti.

ASKERİ GEÇİT TÖRENLERİ

Suriye Savunma Bakanlığı, devrimin zaferinin birinci yıl dönümü münasebetiyle Halep, Şam, Lazkiye ve Humus’ta, eş zamanlı olarak askeri geçit törenleri düzenledi. Törende, geçtiğimiz yıl rejimin yıkılmasıyla sonuçlanan Düşmanı Caydırma Operasyonu’nda ön safta savaşan “Kırmızı Kuşaklılar” olarak bilinen savaşçılar en önde yürüdü. Halep’teki geçit töreni, Halep Kalesi çevresinde dönülen turla başlayarak Sadullah el-Cabiri meydanında sonlandı. Şam’da ise kentin ana arteri olan Mezze otobanı geçit için trafiğe kapandı. Askeri geçit törenlerinde Suriye ordusuna ait zırhlı araçlar ve ağır silahların yanı sıra yerel üretim Şahin dronları da sergilendi.

ŞAM’DA PARAMOTOR UÇTU

Şam’daki kutlamalarda Suriye ordusuna bağlı askerlerin kullandığı Suriye, Lübnan ve Filistinli bayraklı paramotorlar, Emevi meydanı üzerinde uçuş yapan askeri helikoptere eşlik etti. Ülke çapında resmi tatil olarak belirlenen 8 Aralık’ta toplu taşıma ücretsiz çalıştı.

AVRUPA’DA DA KUTLANDI

Öte yandan, Esed rejimi, Rusya ve İran’a bağlı milis grupların yıllarca Suriye şehirlerine düzenlediği bombardımanlar nedeniyle ülke dışına iltica etmek zorunda kalan Suriyeliler de gittikleri ülkelerde kutlamalara katıldı. Hollanda, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra İstanbul’da da yüzlerce Suriyelinin katıldığı kutlamalar gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan açıklamada ise rejimin devrilmesinden beri 3 milyon Suriyelinin ülkeye döndüğü, 4,5 milyon Suriyelinin hâlâ civar ülkelerde olduğu bildirildi. Açıklamada, bunun sebebinin Suriye’de savaşın ekonomik sorunlar ve işsizlik olduğu, ayrıca yer yer yaşanan çatışmaların da dönüş kararlarını etkilediği kaydedildi. topluma Suriye’nin yeniden kalkınmasına ve imarına destek çağrısı yapıldı.

Devrimin anısına posta pulu

Suriye hükümeti, devrimin zafere ulaşmasının yıl dönümü anısına posta pulları bastırdı. Suriye devriminin simge isimleri, ülkenin sembolik mekanları ve devrim sırasında yaşanan olayların tasvir edildiği posta pulları, 10 bin Suriye lirasına (yaklaşık 1 dolar) satışa sunuldu.

SDG/PKK'dan engel

Terör örgütü SDG/PKK kontrolündeki Rakka ve Haseke ile güneyinde bulunan yasa dışı Dürzi silahlı grupların kontrolündeki Suveyda kentlerinde devrim kutlamaları yasaklandı. Rakka ve Haseke’de yaşayan Suriyeliler kutlamaları televizyondan takip ettikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Rakka'da elinde taşıdığı "Ey SDG sevinmek bizim de hakkımız" yazılı bir dövizle kent meydanına gelen Ahmed el-Buş adındaki bir Suriyeli SDG/PKK militanları tarafından alıkonuldu.

Netanyahu işgalde ısrarlı

Rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'te Suriye'nin güneybatısındaki tampon bölgeyi işgal eden İsrail, bölgeden çekilmemekte ısrar ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tampon bölgeden çekilmeyeceklerini söyledi. Netanyahu, Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması için Şam ile anlaşmayı umduklarını kaydetti.







