Suriye'de PKK saflarında savaşan 9 yabancı etkisiz hale getirildi​

Suriye'de teröristlerin çıkması gereken bölgelerdeki kimi alanlarda çatışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgelerine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bilindiği üzere ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların ardından kısa bir ara verildi.

Bu sürede terör unsurlarının sınırın belli bir uzaklığına çekilmesi beklense de sahadan farklı haberler gelmeye devam ediyor.

Yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre, Münbiç kırsalında Tel Tamer, Tel Habi gibi yerlerde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile rejim güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. SMU unsurlarının, Esed rejimine bağlı 1'i subay olmak üzere 14 rejim askerini sağ olarak yakalayarak, gözlem altına aldığı öğrenildi.

Esed'e bağlı rejim güçleri, Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı ve gözaltına alındı.

Rejim bayrağını kalkan olarak kullanıyorlar

Bölgede 20'den fazla noktada SMU ve TSK güçleri kontrolü sağlarken, ele geçirilen 3 köyde PYD-PKK unsurlarına kalkan olan rejim bayrağı indirildi.

Öte yandan ABD ile varılan mutabakatın ardından teröristlerin boşaltması gereken Rasulayn kırsalında da çatışmalar yer yer devam ediyor.

Bölgedeki SMU komutanlarından Ebu Adnan'ın Yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre son çatışmada PKK-PYD adına savaşan Alman asıllı terörist öldürüldü. Bugüne kadar bölgede teröristlerin safında yer alan 9 yabancının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin safında çatışan Alman vatandaşı Suriye Milli Ordusu unsurlarınca etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Rusya ile vardığı mutabakatta verilen 150 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kala bölgeden farklı haberler gelmeye de devam ediyor. Edinilen bölgeye göre Münbiç, Haseki, Rasulayn gibi yerlerde teröristlerin sızma girişimleri sürüyor.

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