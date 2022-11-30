Dünya Suudi Arabistan Mısır Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarlık mevduatının vadesini uzattı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan Mısır Merkez Bankası'ndaki 5 milyar dolarlık mevduatının vadesini uzattı

Suudi Arabistan'ın Mısır Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarlık mevduatının vadesini uzatmasıyla, Körfez ülkelerinin Mısır'daki 28 milyar dolarlık mevduatı korundu.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Mısır Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarlık mevduatının vadesini uzattı
Mısır Merkez Bankası

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Merkez Bankası'nda 5 milyar dolar tutarındaki mevduatın vadesinin uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki tarihi bağların bir göstergesi olarak, Hadimul Harameyn (Kral Selman) ve Veliaht Prensin (Muhammed bin Selman) emirleriyle" söz konusu kararın alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği Körfez ülkelerinin yatırımları, son 5 yıldır Mısır Merkez Bankasındaki mevduatların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Mısır para birimi cüneyh / ABD doları paritesi son 10 yılda yüzde 74,7 oranında değer kaybederken, Mısır Merkez Bankası 28 Kasım'da döviz sıkıntısını aşmak ve yabancı yatırımcıların çekilmesi konusunda ülkede faaliyet gösteren bankaların yöneticileriyle görüştü.

Mısır Merkez Bankası, ağustos ayında açıkladığı raporda, Körfez ülkelerinin 15 milyar dolar uzun vadeli ve 13 milyar dolar kısa vadeli olmak üzere 28 milyar dolar mevduatının bulunduğunu duyurmuştu.

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