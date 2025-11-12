Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Suudi Arabistan

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kaheti bölgesinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Türkiye'ye en içten taziye ve samimi başsağlığı dileğinde bulunulduğu ifade edildi.