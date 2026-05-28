Suudi Arabistan'dan Yemen'deki elektrik santralleri için acil yardım hamlesi

00:1628/05/2026, Perşembe
AA
Suudi Arabistan'dan Yemen'e 150 milyon dolarlık "acil akaryakıt desteği"

Yemen'de artan sıcaklıklar karşısında elektrik santrallerinin kesintisiz çalışması ve ticari faaliyetlerin aksamaması amacıyla Suudi Arabistan, Yemen hükümetine 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği verilmesini kararlaştırdı.

Suudi Arabistan'ın, Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde
"acil akaryakıt desteği"
sağlama kararı aldığı açıklandı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda yardımın yapıldığını belirten Al Cabir, desteğin
"Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşa Programı"
kapsamında sunulduğunu ifade etti.

"Acil akaryakıt desteği"

Al Cabir, Yemen'de elektrik santrallerinin yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yemen hükümetine
"150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlanması"
yönünde karar alındığını aktardı.

Yardımın, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Yemen halkına destek olma ve halkın sıkıntılarını hafifletme amacı taşıdığını kaydeden Al Cabir, elektrik hizmetlerinin istikrarı ve buna bağlı olarak ticari ve hizmet faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlayacağına dikkati çekti.



