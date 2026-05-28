Suudi Arabistan'dan Yemen'deki elektrik santralleri için acil yardım hamlesi

Yemen'de artan sıcaklıklar karşısında elektrik santrallerinin kesintisiz çalışması ve ticari faaliyetlerin aksamaması amacıyla Suudi Arabistan, Yemen hükümetine 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği verilmesini kararlaştırdı.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.
"Acil akaryakıt desteği"
Yardımın, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Yemen halkına destek olma ve halkın sıkıntılarını hafifletme amacı taşıdığını kaydeden Al Cabir, elektrik hizmetlerinin istikrarı ve buna bağlı olarak ticari ve hizmet faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlayacağına dikkati çekti.