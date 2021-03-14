​Suudi F-15’leri Girit’te!

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait 6 F-15 savaş uçağı, Yunanistan’la gerçekleşecek Falcon Eye-1 hava tatbikatı için Girit adasındaki Suda askeri üssüne dün konuşlandı. 6 F-15 savaş uçağının 10 gün boyunca Girit’te kalacağı ve bu süre zarfında Yunan Hava Kuvvetleri’yle eğitim uçuşları gerçekleştirecek. Uçaklardan önce Suudi bakım ekibi ve teçhizatı kargo uçağıyla Girit’e getirildi. Öte yandan ABD ve Yunan ordusunun, Cuma günü, Girit adasının güneyinde ortak deniz ve hava tatbikatı yaptığı ortaya çıktı. ABD 6. filosuna bağlı Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin katıldığı tatbikatta Yunanistan da bir fırkateyn, iki deniz altı ve savaş uçaklarıyla yer aldı. Tatbikatta iki ülke ordusu arasında birlikte çalışılabilirlik durumunun test edildiği kaydedildi. Tatbikatın, Kıbırs adasının batısında İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın katılımıyla düzenlenen Noble Dina 2021 deniz tatbikatına paralel düzenlenmesi dikkat çekti.

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