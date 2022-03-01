Dünya Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu
AVRUPA

Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu

Kiev’deki Rus bombardımanından kaçarak Chernovtsy’e ulaşan Alman vatandaşı Ira, Türklerin tahliyesi için gönderilen otobüslerle sınırı geçebilmek için talepte bulundu. Türk otobüsüne kabul edilmesinin ardından Alman kadın, gözyaşlarına boğuldu. Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz’e konuşan Ira, "Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk halkına ve Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız" dedi.

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Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu
Türk otobüsüne kabul edilen Alman kadın.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası, bombalamalardan kaçış sürüyor. Savaşın ortasında kalan Türklerin tahliyesi için de tüm imkanlar kullanılıyor.

Türkiye’den gönderilen tahliye otobüsleri, Ukrayna’nın batısında yer alan Chernovtsy’e ulaştı. Şehirde bulunan ve tren yoluyla şehre gelen Türkleri aldıktan sona Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

OTOBÜSE ALININCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bölgede çok sayıda yabancı ülke vatandaşı da tahliye için bekliyor. Onlarda biri olan Alman vatandaşı Ira, sınırı geçebilmek için Türk yetkililerden yardım istedi. Otobüse kabul edilen genç kadın, gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRK HÜKÜMETİNE MİNNETTARIZ"

Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ira, "Burada Türkleri bekleyen otobüslerin olduğunu söylediler. Sınıra kadar bırakıp bırakamayacağınızı sordum. Çünkü otobüs bulmak imkansız. Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız" dedi.

Kiev’den tahliye edilen Alman Hindu ve diğer yabancılar binebilmek için Chermontsy’de Türkleri bekleyen otobüslerin kapısını çalıyor
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Kiev’den tahliye edilen Alman Hindu ve diğer yabancılar binebilmek için Chermontsy’de Türkleri bekleyen otobüslerin kapısını çalıyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası savaşın ortasında kalan Türklerin tahliyesi sürüyor. Türkiye'den gönderilen tahliye otobüsleri, Ukrayna'nın batısında yer alan Chernovtsy'de. Otobüsler, şehirde bulunan ve trenle gelecek Türkleri aldıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Türklerin tahliyesini görüntüleyen yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz, farklı ülkeler mensup yabancıların, ülkeden ayrılabilmek için Türkleri bekleyen otobüslerin kapısını çaldığını aktardı.
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