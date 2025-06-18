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Tahran Siccil'i ateşledi, Tel Aviv siber saldırı düzenledi: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar

Tahran Siccil'i ateşledi, Tel Aviv siber saldırı düzenledi: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar

23:4418/06/2025, Çarşamba
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İran, siber saldırı sonrası İsrail'e Siccil füzesini ateşledi.
İran, siber saldırı sonrası İsrail'e Siccil füzesini ateşledi.

İran ile İsrail arasındaki savaş yedinci günde de devam etti. Altıncı günde İsrail, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenledi ve Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğunu ileri sürdü. Akşam saatlerinde İsrail, İran kanallarına siber saldırı düzenleyerek ayaklanma çağrısı yaptı. İran ise Hürremşehr füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı. Öte yandan ateşlenen füzenin Hürremşehr değil Siccil füzesi olduğu bildirildi. İşte savaşın yedinci gününde yaşanan gelişmeler.

Geçtiğimiz hafta İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar yedinci gününe girdi.

Altıncı günde İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.


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Tahran Siccil'i ateşledi, Tel Aviv siber saldırı düzenledi: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar
Dünya
18 Haziran, Çarşamba

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğu ileri sürülen saldırılardan saatler sonra İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edildi.

Akşam saatlerinde ise İran, Siccil füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Savaşın yedinci gününde yaşananlar ise şöyle gelişti:
00.31:
Amerikan Wall Street Journal, Trump'ın İran'a yönelik kararı planlarını onayladığını ancak nihai kararı vermediğini yazdı.
19 Haziran itibariyle; 00.07:
İran yeni bir füze saldırısı başlattı; Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
23.39:
İran'ın ateşlediği Siccil füzesinin Akdeniz'e düştüğü iddia edildi.
22.43:
Müslüman Kardeşler'den Hamaney'e mektup: İsrail'in acımasız saldırganlığı karşısında İran'a tam desteğimizi teyit ediyor ve şehitlere başsağlığı diliyoruz.
22:33:
İran televizyonlarına siber saldırı düzenlenerek ayaklanma çağrısı yapıldı.
22.19:
ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail'le alakalı görüşmeyi bir saat içerisinde yapacaklarını söyledi.
22.00:
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tümgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısına yeni bir hava saldırısı başlattığını ve bir tanksavar füze üretim tesisi vurduğunu bildirdi.
21.40:
Tahran'da patlama seslerinin duyuldu
21.28:
ABD, Tel Aviv'deki büyükelçilik personelinin tamamını tahliye etti.
19.40:
İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı. Tahran'ın ateşlediği füzelerin 'Hürremşehr' olduğu bildirildi.
19.00:
Tahran'da Şehran petrol tesisi vuruldu.
18.35:
İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yok.


#İran
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