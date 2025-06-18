Tahran Siccil'i ateşledi, Tel Aviv siber saldırı düzenledi: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar

İran ile İsrail arasındaki savaş yedinci günde de devam etti. Altıncı günde İsrail, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenledi ve Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğunu ileri sürdü. Akşam saatlerinde İsrail, İran kanallarına siber saldırı düzenleyerek ayaklanma çağrısı yaptı. İran ise Hürremşehr füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı. Öte yandan ateşlenen füzenin Hürremşehr değil Siccil füzesi olduğu bildirildi. İşte savaşın yedinci gününde yaşanan gelişmeler.
Geçtiğimiz hafta İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar yedinci gününe girdi.
Altıncı günde İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in karargahının bulunduğu bölgenin vurulduğu ileri sürülen saldırılardan saatler sonra İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edildi.
Akşam saatlerinde ise İran, Siccil füzesini ateşledi ancak füzenin akıbetine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.