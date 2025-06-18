Tahran Siccil'i ateşledi, Tel Aviv siber saldırı düzenledi: İşte İsrail ile İran arasındaki savaşın yedinci gününde yaşananlar

18.35:

İran'a ait üç uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu uçaklarda müzakere heyeti olduğu iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yok.