Taliban Sözcüsü: Paniğe kapılan ABD askeri kalabalığın üzerine ateş açtı ölü sayısı arttı

Mücahid, DEAŞ/Horasan tarafından düzenlenen ve 100'den fazla kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından ABD askerlerinin panik halinde sivilleri vurduğunu söyledi: “Bizim aldığımız rapora göre, saldırıdan sonra Amerikan askerleri panik halinde kalabalığın üzerine ateş açıyor.”

GÜNDEM Türk askeri yeniden gelecek

TÜRKİYE DOSTUMUZ

Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürmek istediklerini bildiren Mücahid, “Türk halkı ve devleti bizim dostumuz. Afganistan'a desteğini sürdürmesini istiyoruz. Ekonomi ve önceden olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var” dedi. Taliban'ın havalimanının güvenliğini sağlayabileceğini belirten Mücahid, “İhtiyaçları çıkartırız. Gerekirse Türkiye veya başka bir ülkeden isteriz” dedi.

AHUNZADE ÜLKEDE

Mücahid, yıllardır gizlenen ve öldüğü iddia edilen Taliban lideri Molla Hibetullah Ahunzade'nin nerede olduğunu da açıkladı. Ahunzade'nin uluslararası kara listede olmadığını belirten Mücahid, “Kendisine yönelik herhangi bir tehlike yok. Hibetullah Ahunzade, şu an Kandahar'da bazı görüşmeler gerçekleştiriyor” dedi. Taliban, böylece ilk kez liderlerinin Afganistan'da bulunduğunu teyit ederek yerini paylaştı.

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GÜNDEM Bitsin artık bu savaş

KABİL'DE YENİ PATLAMA: 6 ÖLÜ

Başkent Kabil’de havalimanı yakınında dün yeni bir patlama daha yaşandı. Havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesine roket atıldı. Roketin isabet ettiği bölgede 4’ü çocuk 6 kişi öldü. ABD ise Kabil’de DEAŞ-Horasan’ı hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, insansız hava aracı ile DEAŞ-Horasan’a ait bomba yüklü bir aracı vurduklarını açıkladı.