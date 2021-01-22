Tamir mesajına diyalog çağrısı

ABD’de yeni başkanın göreve başlamasıyla gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile Joe Biden arasında gerçekleşecek ilk temasa çevrildi. Dış politikada küreselci yaklaşımı, Biden’ın ilk mesajlarına da yansıdı. Biden dış ilişkilere yönelik, “Müttefiklerimizle ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve yeniden dünya ile iletişime geçeceğiz. Barış, ilerleme ve güvenlik için çok güçlü bir ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE NOT ETTİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesinden, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile angajmanın sonlandırılmasına, CAATSA yaptırımlarından S-400 ve F-35 gerilimine kadar ABD-Türkiye ilişkilerinde masadaki pek çok sorunun çözümü için “diyalog” çağrısı yapan Türkiye, Biden’ın bu sözlerini not etti. Biden yönetimi ile Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği arasındaki temaslarda, yeni ABD yönetimi, görevi devralmadan hiç kimseyle görüşülmeyeceğini bildirmişti. Bu doğrultuda da yemin törenine kadar Türkiye ile Biden yönetimi arasında herhangi bir temas kurulmadı. İlk temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik telefonuyla sağlanacak. Olası bir davet yahut görüşme planlamasının bu telefon görüşmesinde netleşmesi bekleniyor.

ENGELLER ÖNGÖRÜLEBİLİYOR

Türkiye, ABD ile yaşanan sorunların çözümünde “diyalog” mekanizmalarını önceliyor. 2021’de “yeni sayfa açalım” çağrısı ardından Türkiye-AB ilişkilerinde önemli yumuşama sinyalleri gelmeye başlamıştı. Aynı çağrı, ABD’nin yeni yönetimine de yapıldı. Ancak Ankara, ABD ile yaşanan sorunların Biden yönetimi ile bir anda aşılması beklentisinde değil. Biden başta olmak üzere yönetim kademelerine gelecek isimlerin büyük kısmı, Obama döneminde birlikte çalışılan isimlerden oluşuyor ve bu konuda çıkabilecek olası engeller öngörülebiliyor.

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