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Tayland 40 Uygur Türkünü Çin'e gönderdi: Almanya bu kararı kınadı

Tayland 40 Uygur Türkünü Çin'e gönderdi: Almanya bu kararı kınadı

15:0128/02/2025, الجمعة
G: 28/02/2025, الجمعة
AA
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Almanya, Tayland hükümetinin 40 Uygur Türkü'nü Çin'e sınır dışı etmesini kınadı.
Almanya, Tayland hükümetinin 40 Uygur Türkü'nü Çin'e sınır dışı etmesini kınadı.

Alman hükümeti, Tayland hükümetinin 40 Uygur Türkü'nü Çin'e sınır dışı etme kararını kınadı. Açıklamada, uygulanan sınır dışı etme işleminin uluslararası hukukta yer alan ciddi insan hakları ihlalleri riski altındaki kişilerin geri gönderilmemesi ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Alman hükümeti Tayland hükümetinin çok sayıda Uygur'u Çin'e sınır dışı etme kararını kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uygulanan sınır dışı etme işleminin uluslararası hukukta yer alan ciddi insan hakları ihlalleri riski altındaki kişilerin geri gönderilmemesi ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Çin hükümetine, sınır dışı edilenlerin ve ailelerinin haklarına saygı gösterme ve bu hakları koruma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınamıştı.

#Almanya
#Uygur Türkü
#Çin
#Tayland
#Marco Rubio

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