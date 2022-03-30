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Dünya Tedarik zinciri Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu
AVRUPA

Tedarik zinciri: Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu.

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Haber Merkezi AA
Tedarik zinciri: Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu
Pazar gecesi 1400'den fazla tır 38 kilometreyi bulan kuyrukta 82 saat bekledi.

Polonya Ulusal Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, pazar gecesi 1400'den fazla tır, Bobrowniki'deki Polonya-Belarus sınır kapısından geçmek için 38 kilometreyi bulan kuyrukta 82 saat bekledi.

BU BİR REKOR

  • Bunun bir rekor olduğu ifade edilirken son iki haftada uzun kontroller nedeniyle daha az kamyonun gümrükten geçtiği belirtildi.

Kuznica'daki kontrol noktasının Belarus ile yaşanan kriz nedeniyle yolcu ve yük trafiğine kapatılmasından bu yana Bobrowniki'deki kapıda uzun süredir yığılmalar oluyordu.

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