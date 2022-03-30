Tedarik zinciri: Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu

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Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'de beş kişinin öldüğü saldırıyı kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beni Barak kentinde beş İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı. Abbas, söz konusu olayın Filistinlilere yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.