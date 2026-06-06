Tek amaçları hayatta kalmak!

Gazze Şeridi'nde yıkılan evlerin enkazları ve yerinden edilenlerin çadırları arasında zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden çocuklar, okullarından, oyun alanlarından ve normal hayatın tüm unsurlarından uzak şekilde günlerini geçiriyor. Çocukların çoğu için öncelikler artık gıda, su ve hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlara erişim etrafında şekilleniyor. Gazze'deki çocuklar savaşın gölgesinde çocukluklarından ve hayallerinden mahrum bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Çadırda annesine gündelik işlerde yardım eden Filistinli kız çocuk Mira, gününün büyük bölümünü su taşımak, aşevinden yemek almak ve ailesine yardım etmekle geçirdiğini belirterek, "Savaştan önce evde yaşıyorduk, şimdi ise çadırda yaşıyoruz. Eskiden televizyon izler, kuzenlerimle oynardım ama onlar şehit oldu. Kiminle oynayayım? Babam bizi denize götürürdü, oyun alanlarına götürürdü. Şimdi ne evimiz kaldı ne de gidecek bir yerimiz. Dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak, oynamak, gülmek ve mutlu olmak istiyorum" dedi.

Savaşın kendisini psikolojik olarak da etkilediğini anlatan Mira, geceleri uyumakta zorlandığını ifade ederek, "Artık tek başıma tuvalete gidemiyorum. Annemin ışığı açmasını bekliyorum. Sürekli suyu nasıl dolduracağımı, aşevine ne zaman gideceğimizi düşünüyorum. Bombardıman ve enkaz gördüğüm kabuslar görüyorum. Uyuyamıyorum." diye konuştu. 11 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed el-Caruşe ise çadır hayatının ve günlük sorumlulukların çocuklar için ağır bir yük olduğunu belirterek, "Biz bu işleri kaldırabilecek yaşta değiliz. Sabah kalkınca su doldurmaya gidiyorum, sonra okula gidiyorum, ardından aşevinden yemek almaya çalışıyorum. Savaştan önce bunların hiçbirini yapmıyorduk. Ne su taşırdık ne ateş yakardık ne de yemek kuyruğuna girerdik." ifadelerini kullandı. İsrail saldırıları nedeniyle ailesinin yeni yaptığı evi kaybettiğini anlatan Muhammed, "Evimiz yeniydi. Daha sadece iki gün uyuyabilmiştim içinde. Sevincini bile yaşayamadan savaş çıktı ve her şey yıkıldı. Amcamı da kaybettim. Ben de dünyadaki diğer çocuklar gibi olmak istiyorum. Evimize dönmek, kendi yatağımda uyumak istiyorum" dedi.