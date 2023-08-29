|
Dünya

Tek umutları Türkiye: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine kilitlendi

Dünya basını, Rusya'nın tek taraflı olarak iptal ettiği Tahıl Koridoru Anlaşmasının yeniden işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in görüşmesine odaklandı.

11:57 . 29/08/2023 Salı
Diğer
Dış basın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesini manşetlerine taşıdı.

Dış basın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesini manşetlerine taşıdı.

Dünya, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasına yeniden işlerlik kazandırmasını bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşında Rus tarafının Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi, savaşa yeni bir boyut kazandırdı. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamaların ardından dünya gözünü yeniden Türkiye'ye çevirirken, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı kilit role de geniş yer ayrıldı. Bloomberg, Erdoğan-Putin zirvesi için tarih verdi. Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik teyit etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" diyerek zirvenin yapılacağını teyit etti. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda. Daha önce tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi. Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı. Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yapan AFP, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan, Moskova ve Kiev'le olan iyi ilişkilerini, iki tarafı resmi barış görüşmelerine getirmek için kullandı. Putin ile en son geçen Ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şahsen görüşmüştü."


8 Eylül'ü işaret ettiler

"Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor" başlığını atan ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin tarihini açıkladı. Haberde "İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir" ifadesine yer verildi. Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurları ile paylaşan Katar merkezli Al Jazeera "AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğini ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğini söyledi" dedi. Londra merkezli Middle East Eye ise görüşmenin 4 Eylül'de yapılacağını yazdı.

Berliner Zeitung
bu gelişmeyi "Putin'le önemli görüşme: Erdoğan Rusya'ya gidiyor" başlığı ile okurlarına duyurdu. Alman gazete "Toplantı yakında Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de gerçekleşecek. Diğer konuların yanı sıra, tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması da tartışılacak" dedi.
ABD merkezli Newsweek
"Peskov, Rusya Devlet Başkanı ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantı yapmaya hazırlandığını doğruladığı" dedi.
France 24 i
ki tarafın da görüşmenin gerçekleşeceğini teyit ettiğini ancak henüz tarihin belli olmadığını yazdı.

'Türkiye Ukrayna tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışacak'

Al Monitor
bu gelişmeyi "Türkiye Ukrayna tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışırken Erdoğan Soçi'de Putin'le buluşacak" başlığı ile okurlarına duyurdu. İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı. Haberde "Hayati önem taşıyan tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması, Soçi'deki Türk ve Rus cumhurbaşkanlarının gündeminin ilk sıralarında yer alacak" denildi.
CNN Yunanistan
, Erdoğan'ın tahıl anlaşması için Putin ile görüşeceğini yazdı.
Alman ZDF haberinde
"Tahıl anlaşması beklemede. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişimi yeniden başlatmak amacıyla mevkidaşı Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya'ya gitmek istiyor" ifadelerine yer verdi.


#Tahıl Koridoru Anlaşması
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?