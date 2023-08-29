Tek umutları Türkiye: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine kilitlendi

Dış basın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesini manşetlerine taşıdı.
Dünya, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasına yeniden işlerlik kazandırmasını bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşında Rus tarafının Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi, savaşa yeni bir boyut kazandırdı. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamaların ardından dünya gözünü yeniden Türkiye'ye çevirirken, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı kilit role de geniş yer ayrıldı. Bloomberg, Erdoğan-Putin zirvesi için tarih verdi. Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik teyit etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" diyerek zirvenin yapılacağını teyit etti. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda. Daha önce tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi. Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı. Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yapan AFP, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan, Moskova ve Kiev'le olan iyi ilişkilerini, iki tarafı resmi barış görüşmelerine getirmek için kullandı. Putin ile en son geçen Ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şahsen görüşmüştü."
8 Eylül'ü işaret ettiler
"Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor" başlığını atan ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin tarihini açıkladı. Haberde "İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir" ifadesine yer verildi. Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurları ile paylaşan Katar merkezli Al Jazeera "AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğini ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğini söyledi" dedi. Londra merkezli Middle East Eye ise görüşmenin 4 Eylül'de yapılacağını yazdı.