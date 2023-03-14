Teknoloji gücüne darbe: Önce işten çıkarmalar şimdi banka krizler

Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan işten çıkarma dalgası ve kârlardaki erimeyle gündeme gelen teknoloji şirketleri, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) hızlı çöküşüyle şok yaşıyor. 1983 yılında kurularak ABD’nin yüksek teknoloji üretimini fonlayan SVB’nin iflas etmesi birçok firmanın kısa ve orta dönem yatırımlarını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü ABD’nin küresel liderliğindeki gücü teknoloji firmalarıyla destekleniyor ve bunun kaynağı da silikon vadisinden geliyordu. Şimdi unicorn’lar dahil olmak üzere birçok girişimci finansman zorluğu ile karşı karşıya gelecek.

İŞTEN ÇIKARMALAR 2 AYDA %427 ARTTI

Resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon nedeniyle işten çıkarmalar, küresel bir sorun haline geliyor. Araştırma şirketi Challenger Gray’e göre, ABD’de işten çıkarmalar, yılın ilk 2 ayında yüzde 427 artışla 180 bin 713 olurken, bu değer de 2009'dan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Teknoloji şirketleri, şubat ayında açıklanan işten çıkarmaların yüzde 28'ini gerçekleştirdi. Geçen ay en çok bu sektörde çalışanların işine son verildi.Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre küresel olarak 482 teknoloji şirketi 128 bin 202 çalışanıyla yollarını ayırdı.

SİLİKON VADİSİ ÖKSÜZ KALDI

SVB’nin batışı ise küresel teknoloji yatırımları piyasasını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Müşterileri arasında Shopify, ZipRecruiter ve girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz gibi firmalar da bulunan SVB'nin iflası birçok firmanın mali durumuna zarar verebilir. Öte yandan, Şubat 2023 itibariyle dünyadaki yaklaşık bin 200 ‘unicorn’un 653’ü yani yarıdan fazlası ise ABD’de yer alıyor. Yaşanan gelişmeler, ABD’deki gelişmekte olan teknoloji şirketlerinin fonlanmasına zarar verebileceği ifade ediliyor.

Şirketler finansmanı nereden bulacak?

ABD basınında yer alan haberlerde ise SVB'ye yatırılan 161 milyar doların yüzde 93'ünden fazlasının FDIC tarafından sigortalı olmadığı kaydedildi. FDIC, bankanın varlıkları satılırken, sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceğini bildirdi. Uzmanlar, bankanın iflasının teknoloji dünyası için daha geniş kapsamlı etkilere ve bankalar için endişelere neden olabileceğini belirtiyor. Teknoloji sektöründeki pek çok şirketin, özellikle de startup'ların yüksek düzeyde borçla faaliyet göstermesi, bu şirketleri ve içinde bulundukları ekosistemi faiz artışları karşısında savunmasız bıraktı.







