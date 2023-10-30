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Dünya

Tel Aviv’den gelen uçak infial yaratmıştı: Rusya’dan Dağıstan açıklaması

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını basmıştı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatılırken Rusya’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

16:56 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dağıstan'daki havalimanında yaşanan olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır." dedi. Peskov, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda dün, İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.




Putin'in olaylar hakkında Rusya'daki ilgili birimler tarafından bilgilendirildiğini aktaran Peskov, bu akşam Rus hükümet yetkilileri ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılacağı, olaylara ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi. Peskov, Dağıstan'da yaşanan arbedenin dışarıdan kışkırtıldığını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır." dedi.


Gazze'de yaşananların da insanları etkilediğini söyleyen Peskov, "Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin, insanların, çocukların, yaşlıların, sağlık görevlilerinin ölümlerinin dehşetini gösteren televizyon görüntüleriyle birlikte, kötü niyetli kişilerin durumu kötüye kullanması, kışkırtması çok kolay." diye konuştu.


Dün yaşanan arbedenin ardından Mahaçkale Havalimanı'ndaki durum kontrol altına alınırken, olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



#Rusya
#uçak
#Tel Aviv
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