Tel Aviv’den gelen uçak infial yaratmıştı: Rusya’dan Dağıstan açıklaması

Tel Aviv’den, Dağıstan'da bulunan Mahaçkale Havalimanı'na inen uçak büyük öfkeye neden oldu. Yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havalimanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığı belirtildi.