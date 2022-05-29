Terör baronu ABD'yi de gerdi

Göreve geldiği 2004’ten beri politikalarıyla Ortadoğu’yu ölüm, yıkım ve kaosla yoğuran, DEAŞ’ın yükselmesinin mimarı ve PKK’lı teröristlerin hamisi olarak bilinen Brett McGurk, Beyaz Saray’da eleştirilerin odağı haline geldi. Amerikan Huffington Post gazetesine ‘korktuklarını’ belirterek isim vermeden konuşan 20 siyasi, “Beyaz Saray’daki Ortadoğulu diktatör” diye tanımladıkları Türkiye düşmanı McGurk’ü eleştiri yağmuruna tuttu. McGurk, 2004 yılında eski Başkan George W. Bush döneminde Dışişleri’nde göreve başladı. Barack Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci olarak görev aldıktan sonra, Donald Trump döneminde istifa etti. Başkan Joe Biden’ın seçilmesi ile ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne atanan McGurk hakkında politikacılar, 18 sene boyunca görev aldığı Ortadoğu’da ABD’nin dikiş tutturamamasının mimarı olarak bahsetti.

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BEYAZ SARAY’DAKİ DİKTATÖR

Gazeteye konuşan siyasilerden biri, Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Tony Blinken ve yardımcısı Wendy Sherman’ı, Çin politikaları ve Trump döneminde bozulan Avrupa ile ilişkileri yeniden kurmak için görevlendirdiğini belirtti. Biden’ın, Ortadoğu’yu bilen tecrübeli bir isim olduğu için McGurk’e yeniden görev verdiğini belirten siyasi, Ukrayna savaşından sonra diplomatın ipleri tamamen eline aldığını ve Beyaz Saray’da Ortadoğulu bir diktatöre dönüştüğünü kaydetti.

ABD’li diplomat, PKK’lı teröristlerden üstün hizmet plaketi aldı.

KARŞIT GÖRÜŞLERİ SUSTURUYOR

Başka bir eleştiride de Demokrat Partisi üyesi bir politikacı, McGurk’ün ülkenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikaları ile ilgili karşıt görüşleri ciddiye almadığını, yok saydığını, hatta susturduğunu belirtti. Kaşıkçı cinayetinden sonra 30 Demokrat milletvekilinin “ABD-Suud ilişkilerinin gözden geçirilmesi” konulu bir rapor hazırladıklarını belirten siyasetçi, ABD’li diplomatın raporu okumadan çöpe attığını ve gündeme dahi getirmediğini belirtti.

POLİTİKADA DEĞİŞİME ENGEL

Emekli olan başka bir siyasi, McGurk’ü ABD’nin Ortadoğu politikasında değişime engel olmakla ve farklı görüşlerin dillendirilmesine mani olmakla suçladı. İstediklerini elde etmek için ‘zorbalık kullandığını’ belirten emekli politikacı, McGurk’ün kendisine muhalefet edenlere hakaret ettiğini, aşağılayıcı mesajlar yolladığını ve asla özür dilemediğini belirtti. McGurk’ü ülkenin siyasi çarklarını tıkayan isim olarak niteyen isimsiz siyasi, “Her türlü değişikliği yavaşlatan kişi o, eski ideolojilere bağlı” eleştirisinde bulundu.

PUTİN’İ CESARETLENDİREN ADAM

Beyaz Saray içinde görev almış eski bir üst düzey yetkili ise ABD’nin Ortadoğu’daki terör baronu hakkında, “2010’da ABD’nin, diktatör Nuri el Maliki’yi desteklemesini sağladı. DEAŞ’ın yükselişine zemin hazırlayan bir karar için dönemin Başkan Yardımcısı Biden’ı kendi tarafına çekti” itirafında bulundu. McGurk’ün uzun süredir görev almasına rağmen, Ortadoğu’da bugün ‘başarısız bir ABD imajı’ olduğuna işaret eden yetkili, Ukrayna’nın işgalinde Putin’in bu zayıf görüntüden cesaret aldığını ve sorumlusunun McGurk olduğunu ifade etti. Biden’ın Ortadoğu’da güçlü ABD algısını oluşturması için McGurk’e görev verdiğini belirten yetkili, “Yaratılmasına yardım ettiği sorunu düzeltecek kişi olarak tekrar göreve geldi. Önce evi ateşe verdi ve sonra bir yangın hortumuyla geri döndü” dedi.

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PKK’nın hamisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, McGurk hakkında, “Bu adam terörü yönetiyor” eleştirisinde bulunmuştu. Göreve geldiği 2004’te Irak Anayasası’nın yazımında önemli pay sahibi olan McGurk, Irak’ı etnik ve mezhep temelli bir kaos ülkesine dönüştürüp DEAŞ’a zemin hazırlayarak, bu örgütün Haziran 2014’te Musul’u ele geçirmesinin önünü açtı. Sonrasında ise DEAŞ’ı bahane ederek bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG’nin bölgede ağırlık kazanmasına tam destek verdi. Ardından da Suriye’nin kuzeyinde de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, PKK’nın Suriye kolu SDG’nin kurulmasına ve ülkede yayılmasına olanak tanıdı. Terör örgütünün sözcülerinin elinden plaket aldığı fotoğrafları yayımlanan McGurk, Mayıs 2017’de Rakka’nın kuzeyindeki PKK/YPG noktalarını ziyaret ederek, aralarında Şahin Cilo, Aldar Halil, Enver Müslim’nin de olduğu terör örgütü elebaşlarıyla poz verdi.

DÜNYA Sömürge valisi McGurk de ekipte