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Dünya

Terör devleti İsrail katliama devam ediyor: 189 günde 33 bin 634 Filistinliyi öldürdü

Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 634'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 89 kişi öldü, 120 kişi yaralandı

11:45 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 12:26 - 12/04/2024 Cuma
AA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 189 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının da 76 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.


Açıklamada, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#İsrail
#Gazze
#Filistin
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