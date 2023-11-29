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Terör devleti İsrail'den Filistin'e destek veren Katar'a açık tehdit: Savaştan sonra hesaplaşacağız

Eli kanlı terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Gazze'deki savaş sona erdikten sonra İsrail'in Katar ile "hesaplaşacağını" söyledi.

15:33 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:47 - 29/11/2023 Çarşamba
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Netanyahu - Katar Emiri Şeyh Temim

Netanyahu - Katar Emiri Şeyh Temim

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İsrail'in şimdilik çatışma arabulucusu Katar'la farklılıklarını bir kenara bıraktığını, ancak Gazze'deki savaş sona erdikten sonra "hesaplaşacağını" söyledi.


Joshua Zarka

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın stratejik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı
Joshua Zarka
, İsrail ordu radyosuna verdiği bir röportajda, Katar'ın “Hamas'ın faaliyetlerine ev sahipliği yapma ve meşrulaştırma ile ilgili her konuda oynadığı rol" ile ilgili "hesaplaşacağız" dedi.

Katar'ın Filistin'e açık desteği


Katar, ABD ve Mısır , Gazze'de ateşkesin sağlanması, uzatılması ve esir-esir değişiminin sağlanması için son günlerde yoğun müzakerelere girişti . Körfez ülkesi aynı zamanda siyasi bir kuruluş olduğunu ve barış için kullanılabildiği sürece açık kalacağını söylediği bir Hamas ofisine de ev sahipliği yapıyor.


Salı günü, CIA ve İsrail'in Mossad başkanları, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Katar başbakanıyla bir araya gelmişti.



#Katar
#İsrail
#Filistin
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