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Dünya

Terör devleti İsrail'den 'insani ara'da vahşet: Gazze'de üç Filistinli şehit edildi

Bebek katili terör devleti İsrail, Gazze'de çatışmalara verilen 'insani ara'da kan döktü. İşgalci İsrail'in askerleri, silahlı oldukları ve "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla üç Filistinliyi öldürdü.

22:36 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:03 - 30/11/2023 Perşembe
AA
İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de üç Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de üç Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.

Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.


Bakan Fidan'dan BMGK'da dünyaya Gazze vurgusu: Türkiye'nin önerisine destek ve ihtiyaç var
Bakan Fidan'dan BMGK'da dünyaya Gazze vurgusu: Türkiye'nin önerisine destek ve ihtiyaç var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu. BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "İki devletli, Filistin ve İsrail'e güvenlik güvenceleri sağlayan barış süreci için artık kolları sıvamak" gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Fidan, bu çerçevede Türkiye'nin bir garantörlük önerisi sunduğunu, bu çerçevede bir mekanizmanın barışı güvence altına alabileceğini ve tarafların anlaşmayı ihlal etmelerini engelleyebileceğini kaydetti.


#Gazze Şeridi
#israil
#Saldırı
#İnsani Ara
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