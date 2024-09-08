|
Dünya

Terör devleti İsrail'in eli kanlı bakanı Gallant Hamas liderini tehdit etti: Yahya Sinvar'a ulaşacağız

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım saldırılarını yaklaşık bir yıldır sürdürürken, Siyonistlerin tehditlerinin de ardı arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail'in eli kanlı Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas liderine tehditler savurdu. Gallant, ''Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a (Hamas lideri) ulaşacağız. Aksini düşünenler Marvan Issa ve Muhammed Deif'e baksın.'' ifadelerini kullandı.

19:04 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 19:18 - 8/09/2024 Pazar
IHA
Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgal altındaki Netzarim Kavşağı'nı ziyaret etti. İşgalci İsrail askerleri ile bir araya gelen Gallant burada yaptığı açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'a tehdit edici bir mesaj gönderdi. Gallant, "Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a ulaşacağız. Aksini düşünenler Marvan Issa ve Muhammed Deif'e baksın. Onlar da dokunulmaz olduklarını düşünüyorlardı. Bugün bizimle değiller, hata yaptılar. Sinvar da hata yapacak ve biz görevimizi yerine getireceğiz” dedi.


İşgalci İsrail, Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi Marvan Issa'nın mart ayında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in ise temmuz ayında katledildiğini açıklamıştı.


#Hamas
#Yahya Sinvar
#İsrail
#soykırım
#tehdit
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Otomobil kampanyaları ardı ardına geldi: İşte eylül ayı faizsiz kredi imkanı sunan markalar ve araçlar...