Terör devleti İsrail'in eli kanlı bakanı Gallant Hamas liderini tehdit etti: Yahya Sinvar'a ulaşacağız

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgal altındaki Netzarim Kavşağı'nı ziyaret etti. İşgalci İsrail askerleri ile bir araya gelen Gallant burada yaptığı açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'a tehdit edici bir mesaj gönderdi. Gallant, "Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a ulaşacağız. Aksini düşünenler Marvan Issa ve Muhammed Deif'e baksın. Onlar da dokunulmaz olduklarını düşünüyorlardı. Bugün bizimle değiller, hata yaptılar. Sinvar da hata yapacak ve biz görevimizi yerine getireceğiz” dedi.