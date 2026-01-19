Terörün finans kaynağı kesildi: Petrol işgali de bitti

Suriye hükümeti, doğusunda başlattığı operasyonla örgütün finans kaynağına da darbe vurdu.

Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini temizleyerek terör örgütü SDG’ye karşı askeri operasyon başlatan Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batı yakasındaki tüm bölgeleri ele geçirerek Rakka kentine ulaştı. Nehrin doğu yakasındaki Deyrizor kentinin batı kırsalında da eş zamanlı harekete geçen aşiretlere bağlı silahlı gruplar, teröristleri çok sayıda belde ve köyden çıkararak Rakka’ya yakın mesafedeki Mansura kentinde ordu güçleriyle birleşti. Harekatta Ömer, Kuniko, Sufyan ve Resafa petrol ve doğalgaz rafinerileri ele geçirildi. Bu önce terör örgütü DEAŞ, ardından SDG/PKK’nın petrol ve gaz satışından ciddi gelirler elde ettiği finans kaynaklarına ağır bir darbe anlamına geliyor.

PETROL VE TARIM GELİRLERİ TERÖRE GİDİYOR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye operasyonları sonrası Irak Kürdistam Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yayın yapan El-Şems televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Kürtlerin SDG’den ayrı tutulması gerektiğine dikkat çekerek, örgütün Suriye halkının öz kaynaklarını yağmaladığını anlattı. Devrim öncesi Suriye’nin günlük 400-600 varil üretim kapasitesine sahip petrolden 2 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini ve bu üretimin günlük bir milyon varile çıkabileceğini belirten Şara, söz konusu gelirlerin yarısının Kandil’deki PKK merkezine diğer yarısının SDG militanlarına gittiğini belirtti.

10 YILDIR DEAŞ VE PKK SÖMÜRÜYOR

Şara’nın dikkat çektiği dev finans kaynakları 10 yıldır terör örgütlerinin elinde adeta sömürülüyor. Rakka ve Deyrizor’u 2014 yılında işgal eden DEAŞ, bu bölgelerdeki tarım ve petrol gelirlerini kendini finanse etmek için kullanırken devrik Esed rejimiyle de petrol ticareti yapmıştı. ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin desteğiyle bölge DEAŞ’tan geri alınarak 2017’de bir başka terör örgütü SDG’ye teslim edildi. Örgüt, devrik rejime buradan petrol desteği vererek rejimin Suriye halkına yönelik katliamlarını sürdürmesini sağlayan güçlerden biri oldu. Ayrıca, hem Türkiye’ye karşı savaşan PKK militanlarını hem de farklı terör gruplarını finanse eden örgüt, halkın petrol ve tahıl ürünlerinden faydalanmasını 9 yıl boyunca engelledi.

ABD, El Kaideli teröristi öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM, öldürülen Bilal Hasan el-Casim'in 13 Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumlu olduğunu ve DEAŞ'lı bir teröristle doğrudan bağlantısı bulunduğunu ifade etti. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "3 ABD'linin ölümüne yol açan bir teröristin ölümü, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı.












