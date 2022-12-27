Dünya Thodex kurucusu Özerin Türkiyeye iade kararında temyiz duruşmasından yine karar çıkmadı
AVRUPA

Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşmasından yine karar çıkmadı

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz ağustos ayında yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının görüşüldüğü temyiz duruşması yine ertelendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşmasından yine karar çıkmadı
Geçtiğimiz duruşmaya katılmadığı için ceza alan avukatın yerine mahkeme tarafından önlem amaçlı çağırılan ikinci avukat da hali hazır bulundu.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz ağustos ayında yakalanarak 17 Kasım'da Türkiye’ye iade edilmesine hükmedilen Özer için, Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi’nde duruşma yapıldı.

Özer’in, gerekçe sunmadan katılmadığı mahkemede hakim, davanın Özer olmadan devam etmesine hükmetti. Geçtiğimiz duruşmaya katılmadığı için ceza alan avukatın yerine mahkeme tarafından önlem amaçlı çağırılan ikinci avukat da hali hazır bulundu.

Özer’in avukatı, Elbasan Mahkemesi’nin verdiği iade kararının bozulmasını, davanın tekrar birinci mahkemede görülmesini ve Özer hakkında Türk medyasında çıkan haberlerin tercüme edilerek mahkemeye sunulmasını talep etti. Avukat, iki talebini de kabul etmeyen hakimin reddini istedi. Avukatın talebi üzerine, hakim reddinin görüşülmesi ve temyiz kararının açıklanması için dava 30 Aralık’a ertelendi.

İlk temyiz duruşması 16 Aralık’ta yapılmıştı

Özer’in, Türkiye’ye iadesiyle ilgili Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesi’nde 17 Kasım’da yapılan karar duruşmasında Türkiye’ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer, kararı temyize taşımış, 16 Aralık’ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı. Özer’in avukatının bulunmaması nedeniyle duruşma 20 Aralık’a ertelenmişti. 20 Aralıkta Özer’in ve avukatının bulunmaması nedeniyle dava 27 Aralık’a tekrar ertelenmişti. Elbasan Savcılığı, Özer’i "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçluyor.
2023te de yeni müjdeler gelebilir

'2023'te de yeni müjdeler gelebilir'

Yeni doğalgaz keşifleri enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltacak.
2022ye damga vurdular

2022'ye damga vurdular

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanında 24 Aralıkta dış hat gelen yolcuda rekor kırıldı: Tarihi zirveleri aşmaya başladık

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Bir yıl boyunca incelendi: Hareketlilik ve kayma görülmedi.

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.