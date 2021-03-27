Dünya Trump ABD Kongresi basanları savundu Tehdit oluşturmuyorlardı
AMERİKA

Trump ABD Kongre'si basanları savundu: Tehdit oluşturmuyorlardı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ni basanların tehdit oluşturmadığını savundu. Solcu protestoculara hiçbir şey olmadığını ancak Kongre'dekilere zulmedildiğini söyleyen Trump, "En başından beri sıfır tehdit oluşturuyorlardı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Trump ABD Kongresi basanları savundu: Tehdit oluşturmuyorlardı
Trump, ABD Kongresi'ni basan taraftarlarını savundu.

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan ABD Kongre baskınına ilişkin eski ABD Başkanı Donald Trump, Fow News kanalına açıklamalarda bulundu.

Baskın düzenleyen taraftarlarını savundu

'Hiçbir tehdit oluşturmadıklarını' öne sürerek baskın düzenleyen taraftarlarını savunan Trump, onların 'polislere sarıldığını ve çok iyi ilişkileri olduğunu' söyledi.

"Solcu protestoculara dokunulmuyor"

Olayın ardından 'isyana teşvikle' suçlanan Trump, "Solcu protestoculara hiçbir şey olmuyor ama Kongre'dekilere zulmediyorlar" ifadesini kullandı.

  • ABD'de 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre baskınının ardından en az 300 kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
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ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericilerden bir grubun Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
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ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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