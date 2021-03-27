Trump ABD Kongre'si basanları savundu: Tehdit oluşturmuyorlardı

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan ABD Kongre baskınına ilişkin eski ABD Başkanı Donald Trump, Fow News kanalına açıklamalarda bulundu.
Baskın düzenleyen taraftarlarını savundu
'Hiçbir tehdit oluşturmadıklarını' öne sürerek baskın düzenleyen taraftarlarını savunan Trump, onların 'polislere sarıldığını ve çok iyi ilişkileri olduğunu' söyledi.
"Solcu protestoculara dokunulmuyor"
Olayın ardından 'isyana teşvikle' suçlanan Trump,
"Solcu protestoculara hiçbir şey olmuyor ama Kongre'dekilere zulmediyorlar" ifadesini kullandı. ABD'de 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre baskınının ardından en az 300 kişi gözaltına alınmıştı.
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ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericilerden bir grubun Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.
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ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.