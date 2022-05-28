Trump: ABD, Ukrayna'dan önce güvenli okulları finanse etmeli

Trump, Cuma günkü konuşmasında "Irak ve Afganistan'da trilyonlar harcadık ve karşılığında hiçbir şey alamadık. Dünyanın geri kalanını inşa etmeden önce, kendi ulusumuzda kendi çocuklarımız için güvenli okullar inşa etmeliyiz." dedi.

Bu ayın başlarında, ABD Kongresi ezici bir çoğunlukla Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolar askeri yardım göndermeyi oyladı. ABD'li milletvekilleri, Rusya'nın Şubat ayında işgal etmesinden bu yana Ukrayna'ya toplamda 54 milyar dolar gönderdi.

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Trump, sıkı silah kontrolleri çağrılarını reddetti ve Amerikalıların ateşli silahların kendilerini "kötülüğe" karşı savunmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

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Bunun yerine, metal dedektörleri ve her kampüste en az bir silahlı polis memuru dahil olmak üzere güçlendirilmiş tek giriş noktaları ile okul güvenliğinin "yukarıdan aşağıya revizyonunu" önerdi.

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