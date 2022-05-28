Dünya Trump ABD, Ukraynadan önce güvenli okulları finanse etmeli
AMERİKA

Trump: ABD, Ukrayna'dan önce güvenli okulları finanse etmeli

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta 19 öğrencinin öldürülmesinden günler sonra ABD'nin Ukrayna'ya yapılan yardımdan ziyade okul güvenliği için finansmana öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump: ABD, Ukraynadan önce güvenli okulları finanse etmeli
Donald Trump

Trump, Cuma günkü konuşmasında "Irak ve Afganistan'da trilyonlar harcadık ve karşılığında hiçbir şey alamadık. Dünyanın geri kalanını inşa etmeden önce, kendi ulusumuzda kendi çocuklarımız için güvenli okullar inşa etmeliyiz." dedi.

Bu ayın başlarında, ABD Kongresi ezici bir çoğunlukla Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolar askeri yardım göndermeyi oyladı. ABD'li milletvekilleri, Rusya'nın Şubat ayında işgal etmesinden bu yana Ukrayna'ya toplamda 54 milyar dolar gönderdi.

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Trump, sıkı silah kontrolleri çağrılarını reddetti ve Amerikalıların ateşli silahların kendilerini "kötülüğe" karşı savunmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

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Bunun yerine, metal dedektörleri ve her kampüste en az bir silahlı polis memuru dahil olmak üzere güçlendirilmiş tek giriş noktaları ile okul güvenliğinin "yukarıdan aşağıya revizyonunu" önerdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump sunucunun konuşmasına sinirlenince yayını terk etti
OYNAT 00:21
Eski ABD Başkanı Donald Trump sunucunun konuşmasına sinirlenince yayını terk etti
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Talk TV'de Piers Morgan'ın sunduğu 'Uncencored' (Sansürsüz) programına konuk olduğu fragman yayınlandı.

Piers Morgan'ın sunduğu programdan yayınlanan fragmanda, Eski ABD Başkanı Trump'ın, sunucunun 'Özgür ve adil bir seçim oldu ve siz kaybettiniz.' sözlerine sinirlenerek röportajı sonlandırdığı görüldü.

Program 25 Nisan Pazartesi ABD saatiyle akşam 20.00'de yayınlanacak.
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