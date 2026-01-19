Trump ile Şara telefonda görüştü: Son gelişmeler ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Trump ve Şara'nın güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna sahip olduklarını ifade ettiği belirtildi. İki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının önemine vurgu yaptığı da kaydedildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki son gelişmelerin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
DEAŞ'la mücadelede iş birliği
Liderlerin Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, "Liderler, DEAŞ ile mücadele konusunda işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı" denildi.
'Güçlü ve birleşik bir Suriye' vurgusu
Liderlerin bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye görmek istediklerini ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Görüşmede Suriye’ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat vermenin önemi vurgulanarak, bir dizi bölgesel konu ele alındı" denildi.