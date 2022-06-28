Dünya Trump silahlı göstericilere rağmen Kongreye yürümek istemiş
AMERİKA

Trump silahlı göstericilere rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında, Gizli Servis tarafından göstericilerin silahlı olduğu konusunda uyarılmasına rağmen Kongre'ye yürümek istediği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi AA
​Trump silahlı göstericilere rağmen Kongreye yürümek istemiş
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump

Trump'ın Beyaz Saray'da özel kalemliğini yapan Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesinde ifade verdi.

  • Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'ın önünde konuşma yapacağı alana giren protestocularda arama cihazlarının kullanılmasını istemediğini belirten Hutchinson, bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin Trump'ı göstericilerin silahlı olduğu yönünde uyardığını kaydetti.

Hutchinson, Trump'ın bu uyarılara "Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin." dediğini aktararak, tüm uyarılara rağmen Trump'ın göstericilerle birlikte Beyaz Saray'dan Kongre'ye yürümek için ısrar ettiğini sözlerine ekledi.

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