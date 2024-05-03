Trump 'sus payı' davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı: Ek para cezası talep edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 10'uncu duruşmasında savcılar Trump'ın daha önce 9 kez ihlal ettiği ve bu nedenle 9 bin dolar para cezasına çarptırıldığı basına konuşma yasağını gündeme getirdi. Savcı Chris Conroy, Trump'ın geçen Pazartesi gününden bu yana ikisi eski avukatı Michael Cohen, diğerleri jüri heyeti ve eski National Enquirer dergisi yöneticisi David Pecker hakkında olmak üzere yaptığı 4 yorumla yasağı yeniden ihlal ettiğini vurguladı. Trump'ın her bir ihlal için biner dolar para cezasına çarptırılması talep edilirken, hapis cezası istenmedi.





“Sus payı değil, uzlaşma anlaşması”





Duruşmada ayrıca davanın odağındaki Stormy Daniels ve Karen McDougal'ı National Enquirer adlı dergi ile yaptıkları görüşmelerde temsil eden Avukat Keith Davidson'ın ifadesine devam edildi. Daniels'ın ilişki iddiaları konusunda Trump ile bir gizlilik anlaşması imzaladığını doğrulayan Davidson, bu ödemeyi “sus payı” olarak tanımlayamayacağını ifade etti. Davidson, bunun bir "karşılıklı uzlaşma anlaşması” olarak değerlendirildiğini söyledi.





Trump'ın avukatından şantaj iddiası





Trump'ın avukatı Emil Bove, Davidson'ın eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan, aktör Charlie Sheen ve TV yıldızı Tila Tequila gibi ünlülerin mahrem bilgilerini de para karşılığında satın almaya çalıştığı yönündeki iddiaları örnek göstererek davanın odağındaki “sus payı” ödemesinin şantaj niteliği taşıdığını savundu. Davidson ise şantaj yaptığına yönelik iddiayı reddetti.





Trump basına konuşma yasağının ifade vermesini engellediğini savundu





Duruşmanın sona ermesinin ardından açıklama yapan Trump, hakkındaki basına konuşma yasağının ifade vermesini engellediğini savundu. "İfade vermeme izin verilmiyor. Çünkü tamamen bana karşı olan bu yargıç, beni anayasaya aykırı bir konuşma yasağı altında tutuyor" diyen Trump, “Yani anayasaya aykırı bir konuşma yasağı nedeniyle ifade vermem engelleniyor" şeklinde konuştu. Mahkemeye yarın, dijital kanıt analisti Douglas Daus'un Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in telefonundan elde edilen verilerle ilgili ifadesiyle devam edilmesi bekleniyor.





4 yıla kadar hapis cezası alabilir





Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.











