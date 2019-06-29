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AMERİKA

Trump: Suudi Arabistan büyük bir alıcı

ABD Başkanı Trump ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında Osaka'da yapılan ikili görüşmede İran, ABD-Suudi Arabistan iş birliği ve küresel petrol piyasası konuları ele alındı. Trump, "Suudi Arabistan'ın ABD'den çok fazla ürün alan büyük bir alıcı olduğunu" söyledi.

Haber Merkezi AA
İkili, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptı
İkili, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) arasında Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi marjında yapılan ikili görüşmede İran, ABD-Suudi Arabistan iş birliği ve küresel petrol piyasası konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Osaka'daki G-20 Zirvesinin ikinci gününde çalışma kahvaltısında bir araya gelen Trump ile MBS arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İkili arasında verimli bir görüşmenin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Görüşmede, Ortadoğu ve küresel petrol piyasalarında istikrarın güvence altına alınmasında Suudi Arabistan'ın kritik rolü, İran'dan yükselen tehditler, ABD ile Suudi Arabistan arasında artan ticaret ve yatırım, ayrıca insan hakları meselelerinin önemi konuları ele alındı."

"Suudi Arabistan büyük bir alıcı"

Öte yandan görüşme öncesinde Trump'ı takip eden basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan ikilinin, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere atıf yaptığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın ABD'den çok fazla ürün alan büyük bir alıcı olduğunu" söylediği kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında görüşebileceğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de Huawei de dahil birçok ticari meseleyi görüşeceğini kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım şu anda Kuzey Kore ile savaş olabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi

Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Suudi Veliaht Prens MBS ise ABD ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

G-20 Zirvesinin ikinci gününde MBS'den sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Trump'ın bir araya geleceği son lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

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