Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi

Trump Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi

10:1717/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.
ABD Başkanı Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile tekrardan bir araya geleceğini açıkladı.

Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından gazetecilere konuşan Trump, Machado'nun görüşme sırasında kendisine "birçok savaşı sona erdirmedeki rolü" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini söylediğini aktardı.

Machado'nun kendisine ödülü takdim etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "Bence kendisi çok değerli bir insan ve tekrar görüşeceğiz." dedi.

Trump, "(Machado) Bana, 'Sekiz savaşı sona erdirdiniz, bu ödülü sizden daha fazla hak eden kimse yok' dedi. Bunun çok güzel bir jest olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

Daha önceki açıklamalarında ise Trump, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığını" savunmuş ve bu sebeple Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.



#ABD
#ABD Başkanı Donald Trump
#Nobel Barış Ödülü
#Venezuela
#Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri