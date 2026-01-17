Trump Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi

Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından gazetecilere konuşan Trump, Machado'nun görüşme sırasında kendisine "birçok savaşı sona erdirmedeki rolü" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini söylediğini aktardı.

Machado'nun kendisine ödülü takdim etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "Bence kendisi çok değerli bir insan ve tekrar görüşeceğiz." dedi.

Trump, "(Machado) Bana, 'Sekiz savaşı sona erdirdiniz, bu ödülü sizden daha fazla hak eden kimse yok' dedi. Bunun çok güzel bir jest olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

Daha önceki açıklamalarında ise Trump, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığını" savunmuş ve bu sebeple Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.







