Trump’a öfkelendi: Gizli belgeleri sızdırmaya kalktı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Savunma İstihbarat Ajansı’nda çalışan Nathan Villas Laatsch isimli personelin, ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan kararlardan rahatsızlık duyduğunu ve gizli bilgileri başka bir ülke ile paylaşmak istediğini ortaya çıkardı. Mahkemeye sunulan belgeler ve Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Laatsch, bir e-postasında şu ifadeleri kullandı: “Mevcut yönetimin son eylemleri, benim adıma son derece rahatsız edici. Bu yönetimin değerlerine katılmıyorum ya da onlara uymuyorum. Birleşik Devletlerin bir dönem savunduğu ve temsil ettiği değerleri desteklemek istiyorum.”





Gizli bilgileri sızdıracaktı

Gizli materyalleri, adı açıklanmayan “dost bir yabancı ülke” ile paylaşmayı teklif eden Laatsch’ın, Savunma İstihbarat Ajansı’nın en kritik bölümlerinden biri olan “İç Tehdit Birimi”nde görev yaptığı ortaya çıktı. Bu birim, gizli bilgileri sızdırma riski taşıyan personeli tespit etmekten sorumlu. Ancak bu kez sızdırma eğilimi taşıyan kişi, tam da bu birimde çalışan bir isimdi.

FBI sahte kimlikle tuzağa düşürdü

NTV'nin haberine göre FBI, yabancı bir devletin temsilcisi gibi davranarak Laatsch ile temasa geçti ve hazırlanan operasyon kapsamında zanlıyı adım adım izlemeye aldı. Gizli materyalin elden teslim edileceği lokasyon önceden belirlendi ve FBI ajanları, planlanan noktada şüpheliyi suçüstü yakaladı. FBI’ın yaptığı açıklamaya göre, ajanlar Laatsch’ın gönderdiği e-postaya, “Tünaydın. Mesajınızı aldım ve endişelerinizi paylaşıyorum” diyerek karşılık verdi.

Virginia’nın kuzeyinde yakalanan Laatsch’ın, sorgusunda Amerikan iç siyasetinden rahatsız olduğunu belirterek, yabancı bir ülkeye vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu da itiraf ettiği ifade edildi. Şüpheli, bugün Virginia’da hâkim karşısına çıkarılacak. ABD istihbarat birimleri, olayın sistem içinde başka sızma girişimlerine yol açıp açmadığını araştırıyor.







