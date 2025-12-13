Trump’ın Avrupa’yı bölme planı

Yayınladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde, “Avrupa’nın medeniyet erozyonu tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu” vurgulayan ve ABD’nin Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını yeniden yapılandıracağının sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump’ın, kıta için yeni bir siyasi yapılanma hedeflediği iddia edildi. Daily Mail’in ABD merkezli savunma sitesi Defense One tarafından sızdırılan bir belgeye dayandırdığı habere göre Washington, Avrupa Birliği'nde (AB) siyasi dengeleri kökten değiştirecek kapsamlı bir strateji hazırladığında. Habere göre Trump yönetimi, “Make Europe Great Again” (Avrupa’yı Yeniden Büyük Yap) olarak adlandırılan plan kapsamında Avusturya, İtalya, Macaristan ve Polonya’yı AB’den uzaklaştırarak Washington’a yakınlaştırmayı hedefliyor.

Taslak planda Polonya, Avusturya, İtalya ve Macaristan’ın ABD’nin yakın iş birliğine çekilmesi gerektiğini açık şekilde listeliyor. Bu ülkelerin Trump’la yakın ilişkilere sahip liderlerce yönetildiği hatırlatılırken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan sıcak temaslara dikkat çekildi. Trump’ın ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında “fantastik bir kadın” ifadelerini kullandığı biliniyor.

AŞIRI SAĞCILARDAN SEÇTİ

Yeni Avrupa yapılanmasında düşünülen 5 ülkede de aşırı sağın revaçta olduğu görüldü. Geçen hafta yayınlanan 33 sayfalık ABD ulusal güvenlik stratejisinde açık bir şekilde İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da iktidarı elinde bulunduran muhafazakar, sosyal demokrat ve liberal partilerin, aşırı sağcılar eliyle devrilerek ABD’deki Trump yönetimiyle uyumlu hükümetler kurulması isteniyor. Yerleşik düzen partilerinin, izledikleri göç politikasıyla “Batı kimliğini bozdukları”, dolayısıyla bunun aşırı sağ (belgede vatansever deniyor) eliyle yeniden tesis edilmesi konusunda destek verileceği belirtiliyor. Salı günü Politico dergisine röportaj veren ABD Başkanı, Avrupa ülkelerini “çürümüş”, “zayıf” ve “kendi kendini yok eden yapılar” diye hedef almıştı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNECEK

Söz konusu planda yer verilen dört ülkenin Avrupa içerisindeki jeopolitik konumlarına bakınca, Trump yönetiminin kıtayı neredeyse ikiye böldüğü görülüyor. Planla, soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir biçimde kıtada yeniden bir Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ikiliğinin oluşturulmak istendiği değerlendiriliyor. Washington ile Brüksel arasında Ukrayna Savaşı merkezli ama küresel siyasete yönelik derin görüş ayrılıklarının yaşandığı bir siyasi soğuk savaşın başladığı belirtildiği sırada ortaya çıkan plan, taraflar arasındaki farklılığın göründüğünden daha derin olduğunu göz önüne seriyor.

“Seçim yapacaksak ateşkes olmalı”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde devlet başkanı seçimlerinin yapılması için en azından seçim süreci boyunca ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde çevrim içi toplantıda konuşan Zelenski, ülkesinin seçime hazır olduğunu, ancak cephedeki hareketlilik nedeniyle şartların buna müsaade etmediğini vurguladı. Zelenski, ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalara da değindi. Söz konusu 20 maddelik planı revize ederek dün ABD tarafına ilettiklerini anımsatan Zelenski, savaşın sonlanması durumunda güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.







