Trump’ın hedefi Maduro değil Çin

Latin Amerika siyaseti ve Venezuela üzerine 50 seneye yakın akademik çalışmalar yapan Prof. Dr. Steve Ellner, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, hedefin Maduro değil, Çin’e giden Venezuela petrolü ve dolara meydan okuyan ticaret ağları olduğunu söyledi. ABD’nin bu müdahaleyle gölge filolar vasıtasıyla Venezuela-Çin arasındaki petrol ticaretinin önüne geçmek istediğini belirten Ellner, “ABD’nin Karayipler’deki askerî varlığının Venezuela’nın gölge filoyla yaptırımları aşmayı başardığı bir döneme denk gelmesi tesadüf değil. Petrol, Çin’e gönderiliyordu ve Çin, Venezuela petrol ihracatının yüzde 80’ini tüketiyordu. Bu sebeple de Washington yönetimi, bu gölge filonun ortaya çıkışını Çin'in doları bir silah olarak kullanma kapasitesine yönelik bir tehdit olarak gördü ve müdahale etti” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin yayınladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni de değerlendiren Ellner, “Yeni Monroe Doktrini ya da ‘Donroe Doktrini’ Çin’e yöneliktir. James Monroe’nun 1823’te Avrupa’yı emperyal yönetimini yeniden tesis etmeye karşı uyarması gibi Trump ve müttefikleri de Latin Amerika üzerindeki kontrolün ABD ulusal güvenliği için hayati olduğunu savunmaktadır” diye konuştu. Söz konusu yaklaşımın Latin Amerika’da kabul görmediğini ifade eden profesör, “Bu tür askerî eylemler, her zaman hükümetleri askerî harcamaları artırmaya teşvik eder ve aynı zamanda nükleer silahların yayılmasını özendirir” diyerek ABD eylemenin oluşturacağı sonuçlara ışık tuttu. Çin’in dolara karşı yapacağı hamlelere hız vereceğine değinen Ellner, “Petrol üretiminde önemli bir ülke olan Venezuela’ya karşı ABD’nin askerî müdahalesi, BRICS’in dolara alternatif bir yapı inşa etme ve ABD’den belirli bir ekonomik bağımsızlık elde etme çabalarına ivme kazandıracaktır” yorumunu yaptı.